Über 30 Jahre lang hielt er als Lektor und Prädikant Gottesdienste im Dekanat Markt Einersheim, seine jüngste Buchveröffentlichung beschäftigt sich mit der Kirche seines Heimatdorfes Hellmitzheim, in dem er seit Jahrzehnten ehrenamtlich aktiv ist – und in den vergangenen Jahren hat er rund 300.000 Fotos vor allem in der Natur geknipst, in die er sich mit seiner Kamera immer wieder zurück zieht. Günther Fischer wird bald 65 Jahre alt und kann nicht nur Ruheständlern wie ihm empfehlen, die notgedrungenen Auszeiten während der Corona-Pandemie kreativ zu nutzen.

Als Leiter der Automation bei GEA Brewery Systems in Kitzingen hat Günther Fischer in der Zeit bis zur Rente vor wenigen Monaten in einem äußerst technischen Umfeld gearbeitet. Das passt zum gelernten Radio- und Fernsehtechniker sowie zum staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik – Titel, die man dem Hellmitzheimer ansonsten nicht so schnell ansehen würde. Vor allem in der Hellmitzheimer Bucht, ein Landstrich in den unterfränkischen Gemeinden Iphofen, Markt Einersheim, Seinsheim und Willanzheim im Landkreis Kitzingen, ist Fischer bekannt wie der berühmte "bunte Hund" – und zwar vor allem wegen seiner Kamera, die ihn seit Jahrzehnten begleitet und die er immer am Mann hat.

Motive mitten aus der Natur

Seine Motive sucht er meist in der Natur – das können die klassischen Sonnenauf- und untergänge sein, aber auch unwirklich wirkende Bäume, knorrige Ackerlandschaften, Strohballen unter gewittrigem Himmel, surreale Eis-Spiegelungen in Pfützen, aber auch die Farben des Herbst und des Frühlings. "Ich liebe die Natur und den Moment. Beide will ich mit den Bildern festhalten", sagt er. Eine seiner vielen Kameras hat er immer dabei. Schließlich kann man nicht wissen, wann die Sonne als glutroter Ball am Himmel im perfektem Winkel über dem Zwiebelturm einer der Kirchen seiner Heimatregion steht oder das Morgenlicht die Nebelschwaden über das frisch gemähte Feld in unwirklichen Schattierungen erstrahlen lässt.

Terrabyte an Bilddateien hat er schon auf seinen Festplatten gespeichert, zu denen sich regelmäßig Gigabyte dazu gesellen. Auch von Menschen, allerdings auch vorwiegend aus seinem Umfeld. So entstanden Fotobücher von den Feiern der Verwandtschaft, allerdings auch als Auftragsarbeiten für Freunde und Bekannte. Und auch wenn die umgebaute Scheune in Hellmitzheim, die seit einigen Jahren als Atelier dient, genauso Geld kosten wie auch immer wieder in das Hobby investiert wird – Fischer hat keine größeren kommerziellen Interessen, möchte lediglich, dass sich seine mit der Leidenschaft verbundenen Kosten letztlich von selbst tragen, wenn er wieder mal ein Bild verkauft oder einen Auftrag annimmt.

Eigenen Verlag gegründet

2014 hat er gemeinsam mit Tochter Sabrina Schmitt den Günther Fischer Verlag gegründet und veröffentlicht Bildbände mit Impressionen aus ganz Franken. Das jüngste Projekt: Ein Buch anlässlich der 70 Jahre Wiedereinweihung der Hellmitzheimer Kirche, das gleichsam eine Dorfchronik der vergangenen Jahrzehnte geworden ist. Die Kirchweihburschen und Fischer haben hierfür auf rund 100 Seiten etwa 450 Fotografien zusammengestellt und mit einem hochwertigen Hardcover-Umschlag drucken lassen. Gezeigt wird die Kirche vor und nach dem Bomberangriff auf Hellmitzheim am 11. April 1945, Archivaufnahmen verbildlichen die Zeit des Wiederaufbaus. Dazu gesellen sich Grußworte, eine Chronik der Pfarrer sowie aktuelle Wortbeiträge und historische Zeitzeugenberichte, die von der nahezu Zerstörung des Dorfes bis heute zeugen. "Ein Werk, nicht nur für die Kirchweihburschen-Generation wertvoll", erklärt Fischer.

Zur Kirche hat Fischer schon seit Jugendtagen eine enge Beziehung. Bereits im Alter von 14 Jahren leitete er eine Jugendgruppe des Verbands christliche Pfadfinder in seinem Dorf, zwei Jahre später den gesamten Bezirk von Main bis Spessart. Bereits in den 1970er-Jahren engagierte er sich im heimischen Kirchenvorstand. Damals fielen auf dem Lande immer wieder Gottesdienste aus, weil kein Geistlicher da war. "Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal selbst Gottesdienst halten möchte, hab´s spontan ausprobiert und bin dann dabei eine ganze Zeit geblieben", erinnert sich Fischer an diese Zeit, in der er auch als begeisterter Fußballer schon voll im Vereinsleben steckte.

Lektor und Prädikant

Ab 1980 war Günther Fischer als Lektor aktiv, startete 1987 startete einen zweijährigen Fernkurs für Laienprediger und wurde 1991 schließlich Prädikant. Nach 30 Jahren war dann Schluss mit diesem Amt. "Ich merkte, dass es mit Ehrenamt und Beruf allmählich zu viel wurde", erklärt er seinen Rückzug. Und dann war ja da noch das Hobby Fotografieren, das ihn immer mehr begeisterte und auch seinen Ehrgeiz herausforderte.

Wieder zehn Jahre später, kurz vor seinem 65. Geburtstag am 19. Februar und nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie ist Fischer froh, dass er das Fotografieren für sich entdeckt hat. "Es ist eine wunderschöne Beschäftigung, bei der man der Schöpfung ganz nah sein und sie ergründen kann. Und das ganz ohne Kontaktbeschränkungen", sagt er. Die Natur sei immer für einen da und zeige sich in ihrer Fülle – ähnlich wie der Glaube – wenn man es zulässt.