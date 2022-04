"Je länger der Krieg dauert, desto schwerer werden die Leute traumatisiert sein, die zu uns kommen."

Die menschliche Psyche übersteht den Krieg also ganz unterschiedlich. Welchen Vorteil hat so ein Pyramiden-Modell?

Rosner: Das Pyramiden-Modell wird von der WHO stark empfohlen, weil es zum einen verdeutlicht, was die Geflüchteten brauchen, und zum anderen, was wir an Experten verfügbar haben. Wir können nicht die maximale Ressource für alle vorhalten, sondern nur für die, die psychisch krank sind oder werden. Noch gibt es nicht so viele, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, weil sie rechtzeitig geflohen sind. Das wird sich aber ändern: Je länger der Krieg dauert, desto schwerer werden die Leute traumatisiert sein, die zu uns kommen.

Bei einem Großteil ist es so, dass sie sich hier in den Unterkünften selbst stabilisieren können. Aber ein Teil nicht: Es wird Geflüchtete geben, die weiter extreme Übererregungssymptome haben, schlecht schlafen, leicht erschrecken, die Intrusionen oder Flashbacks haben, weil sie Leichen gesehen haben oder wie Familienmitglieder schwer verletzt wurden oder verstorben sind. Das braucht eine Weile, bis man erkennen kann, ob die Selbstheilungskräfte ausreichen oder nicht. Da muss man noch einen oder zwei Monate abwarten.

Was kann zur Beruhigung der Gesamtsituation sowohl für Flüchtlinge als auch für Helfende beitragen?

Rosner: Zurzeit schauen alle den ganzen Tag Nachrichten. Das ist verständlich, weil Geflüchtete noch Angehörige in den betroffenen Regionen haben. Man versucht so viele Infos wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig kann man aber nicht viel machen. Deshalb muss man aufpassen, sich die richtige Dosis zuzufügen. Das nennt man Stimulus-Kontrolle. Das gilt auch für die Helfenden. Hier müssen Ruhephasen eingebaut werden. Gerade diejenigen, die zum ersten Mal ihre Hilfe anbieten, müssen eine Sicherheitsschwelle einbauen, damit sie nicht zu viel machen und selbst eine Stressreaktion bekommen. Eine Person, die erschöpft ist und krank wird, nutzt gerade keinem etwas.