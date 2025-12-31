Eigentlich mochte Richard Müller gar keinen Alkohol. Doch dann half Rotwein dabei, eine große Leere in ihm zu füllen und Wärme zu erzeugen. Müller war viele Jahre lang ein einsamer Trinker. Er fiel gar nicht besonders auf unter vielen anderen Alkoholikern in Beruf und Gesellschaft. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo er seinen Job verlor und auch seine Frau setzte ihn eines Tages vor die Tür.

Heute ist Richard Müller seit 14 Jahren trocken. Er lebt wieder mit seiner Frau zusammen, hat sich mit den Kindern versöhnt. Und er hat einen neuen Beruf, ja für ihn die Berufung als Lehrer gefunden. Aber immer noch beschäftigt ihn die Frage, was da eigentlich mit ihm passiert ist. Der Ingenieur hat sich in allen Phasen Notizen gemacht. Die hat er jetzt ausgewertet und damit seinen Weg aus der Sucht beschrieben, der alles andere als geradlinig war. Mit seinem Buch "Trocken, aber nicht geheilt" möchte er anderen Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass es einen Ausweg aus der Sucht gibt.