Neuer Leiter des evangelischen Gottesdienst-Instituts in Nürnberg wird der Neuendettelsauer Pfarrer Stefan Gehrig. Der 46-Jährige tritt seine Aufgabe zum 1. April 2023 an und ist Nachfolger von Pfarrer Konrad Müller, der in den Ruhestand geht, wie die bayerische Landeskirche am Dienstag mitteilte.

Gehrig war nach Theologiestudium und Vikariat zunächst Assistent an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, dann von 2009 bis 2017 Pfarrer in Winkelhaid im Nürnberger Land und ist seit 2017 geschäftsführender Pfarrer der Gemeinde St. Nikolai in Neuendettelsau.

Das Gottesdienst-Institut ist eine Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und unter anderem zuständig für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Gottesdienst für alle kirchlichen Berufsgruppen sowie für die Ausbildung von ehrenamtlichen Lektoren und Prädikantinnen.