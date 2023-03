Was aus dem Mann geworden ist, ob er die Möglichkeiten genutzt hat, das weiß Evelyne Harder nicht: Das Telefonat war anonym, von ihrer Seite und von seiner - am Ende hatten beide nur einen kurzen Einblick von ihrer beider Leben.

Speziell für ältere Menschen

"Silbernetz" heißt die Einrichtung, für die die 81 Jahre alte Evelyne Harder arbeitet. Nicht nur ältere Menschen sitzen in der Einrichtung in Berlin-Pankow oder im Home Office am Telefon, sondern die verschiedensten Altersklassen: Mehr als 70 Menschen führen hier in Schichten Gespräche - die meisten ehrenamtlich, wie auch Harder.

Ein paar Festangestellte gibt es auch. Was das Silbernetz von der Telefonseelsorge unterscheidet: Es richtet sich ausschließlich an ältere Menschen - bundesweit.

Telefonate gegen die Einsamkeit

Der Ansatz ist pragmatisch. "Unser Angebot lautet: einfach mal reden", sagt Elke Schilling. Bei schweren Themen würden Anrufer im Zweifel weiterverwiesen an Krisentelefone und andere Einrichtungen.

Schilling ist Gründerin und Leiterin des Silbernetzes. 2016 hat sie den Verein gegründet. Den Willen, etwas gegen die verbreitete Einsamkeit ältere Menschen zu unternehmen, hatte sie schon wesentlich länger: Schilling, die heute 78 ist, arbeitete einige Jahre als ehrenamtliche Seniorenvertreterin in Berlin.

"Mir wurde schnell klar, dass ich mit dieser Arbeit nur einen Bruchteil der Senioren erreiche", sagt sie über diese Zeit. Viele Menschen seien schlicht unsichtbar geblieben.

Ein Besuch in Großbritannien brachte sie dann auf ihre Idee: Dort lernte sie die "Silver Line" kennen, eine Seniorenhotline, die nicht nur so ähnlich heißt wie ihr eigenes Projekt, sondern auch ganz ähnlich funktioniert.