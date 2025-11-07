Es fängt schon im Schreibwarenladen an. Zwischen rosa Stramplern zur Geburt, Sektgläsern zum Fünfzigsten, singenden Geburtstagstorten und Regenbogenfischen zur Taufe – da hat der Tod kaum Platz. Bestenfalls irgendwo hinten, in der Ecke. Eine Karte mit aufeinandergestapelten Steinen im Wasser. Aufschrift: "Aufrichtige Anteilnahme".

Man könnte auch draufschreiben: "Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll."

Also vielleicht doch lieber ein schlichtes, weißes Briefpapier? Moment. Mir fehlen ja jetzt schon die Worte – wie soll ich da eine ganze DIN-A4-Seite füllen? Ich falte das Papier, mache eine Klappkarte daraus. Schon besser.

Warum Trost spenden so schwerfällt

Warum fällt es nur so verdammt schwer? Worte zu finden, die trösten. Worte, die ausdrücken, was ich fühle in meiner – ja, was eigentlich? – aufrichtigen Anteilnahme. Was ich der Person wünschen möchte, die einen Menschen verloren hat. Wenn der Tod ins Leben einbricht, oft unangekündigt, bleibt erst einmal Leere. Verzweiflung. Diese bleierne Ohnmacht.

Ich will für meine beste Freundin da sein. Aber ich weiß nicht wie. Und wann überhaupt ist der richtige Zeitpunkt?

Diese Fragen lähmen. Sie drehen sich so lange in meinem Kopf, bis der ursprüngliche Impuls – ich will trösten – von Unsicherheit überdeckt wird. Ich spüre Druck, suche nach dem Richtigen, nach dem Erwarteten. Und im schlimmsten Fall melde ich mich gar nicht.

Weil ich Angst habe, etwas Falsches zu sagen. Und weil ich denke, ich störe. Und irgendwann mischt sich dieser Gedanke ein: Warum denke ich überhaupt so viel über mich nach – es geht doch gar nicht um mich.

Das Gefühl der Überforderung – dieses Scheitern in einem Moment, in dem ich doch eigentlich nur Liebe, Mitmenschlichkeit und Nähe schenken will – kennen viele. Vielleicht tut es schon gut, zu verstehen, warum es gerade so schwer ist.

Der natürliche Impuls ist: Flucht oder Verkrampfung. Und der führt oft genau zum Gegenteil dessen, was ich wollte – zu einer Karte, die klingt, als hätte ich einfach abgeschrieben, was schon auf der Vorderseite steht: "Aufrichtige Anteilnahme."

Fünf Tipps, um unverkrampft Trost zu spenden

Es muss nicht unbedingt eine Karte sein. Ein Anruf tut’s auch. Oder ein spontaner Besuch, ein kleines Geschenk, eine E-Mail, oder eine Whatsapp-Nachricht. Die Form ist zweitrangig. Die Idee bleibt die gleiche.

1. Schreib oder sprich, wie es sich für dich richtig anfühlt

Handschriftlich oder getippt – beides ist in Ordnung. Überleg dir, was dir näherliegt. Manche Menschen formulieren freier, wenn sie spüren, wie sich die Wörter per Hand aufs Papier legen. Andere brauchen die Tastatur, um in den Fluss zu kommen. Es zählt nicht, wie du schreibst, sondern dass du es tust.

2. Emotionen erkunden, ohne Bewertung.

Erlaube dir, alles zu fühlen: Trauer, Wut, Unsicherheit, Liebe. Schreib oder sprich, bevor du formulierst. Lass alles raus, was dir durch den Kopf geht – Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Spüre, wo die Worte sprudeln – und wo sie stocken, schwerfallen. Dieses Rohmaterial hilft, aus dem Chaos heraus erste, ehrliche Sätze zu formen. Es geht nicht darum, einen perfekten Text zu schreiben, sondern darum, dass deine eigenen Empfindungen hörbar werden und die andere Person spürt: Sie ist nicht allein.

3. Die eigene Beziehung reflektieren

Wie nah stehst du der trauernden Person? Kanntest du den oder die Verstorbene selbst – und wie gut? Deine eigene Betroffenheit kann eine Brücke sein. Du darfst sie benennen. Wenn du schreibst, wie dich die Nachricht getroffen hat, öffnet das oft Raum für echtes Mitgefühl. Wenn es ein Kollege oder eine Kollegin ist, überlege: Was möchtest du als Mensch mitgeben – nicht als "Arbeitskontakt", sondern von Mensch zu Mensch?

4. Greif zu Worten, die dich tragen

Manchmal liegen die richtigen Worte nicht in uns selbst – und das ist okay. Ein Bibelvers, ein Gedicht, eine Liedzeile oder ein Zitat können helfen, unsere Gefühle auszudrücken. Sie geben Halt und nehmen den Druck raus, alles selbst formulieren zu müssen. Und sie öffnen vielleicht auch einen kleinen Raum für Fragen, die in solchen Momenten aufbrechen: Warum passiert das? Warum jetzt? Warum dieser Mensch?

5. Einfach da sein – ohne Antworten

Manchmal reicht es, einfach da zu sein – ohne Antworten, ohne Erklärungen. Aushalten heißt, die Zerrissenheit wahrzunehmen, die ich selbst spüre – und zu ahnen, wie viel stärker sie die trauernde Person erfasst. Darüber zu sprechen, sie zuzulassen, vermittelt Nähe. Mehr braucht es oft nicht. Auch wenn wir darauf getrimmt sind, Spannung aufzulösen, Sinn zu stiften oder alles zu interpretieren: Vermeide es, zu bewerten. Zum Beispiel, ob der Tod eine "Erlösung" war. Wir wissen es nicht – auch dann nicht, wenn er absehbar war.

Andere Worte für den Tod finden

Manchmal hilft es, Synonyme zu suchen – für Gefühle, die du ausdrücken willst, oder für das Thema selbst:

Statt nur "Tod" zu schreiben: Sterben, Endlichkeit, Abschied, Dunkelheit …

Für Trauer: Schmerz, Leere, Zerrissenheit, Sehnsucht …

Warum deine eigenen Gefühle genauso zählen

Beim Verfassen einer Trauerkarte geht es genauso um dich wie um die andere Person. Sonst passieren schnell falsche Annahmen. Du beobachtest, dass die trauernde Person viel weint – und gehst automatisch davon aus, dass sie völlig verzweifelt ist. Oder sie weint kaum, geht sofort zur Arbeit, wirkt innerlich abgeschottet.

Diese Beobachtungen sind wichtig – aber sie sind noch kein Ratgeber. Sie bleiben oft unbegründet, beeinflussen trotzdem deine eigene Haltung – und das bringt nichts.

Wer sich wirklich mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt, kann selbst eine vermeintlich gefühlskalte Person ein wenig aufwärmen – und eine sehr empfindsame Person durch die Intensität ihrer eigenen Gefühle ein Stück entlasten.