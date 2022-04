Hochwasser-Katastrophe

Diakonie organisiert Auszeiten für NRW-Flutopfer in Oberbayern

Betroffene der Flutkatastrophe 2021 in Nordrhein-Westfalen sollen zu einer einwöchigen Auszeit nach Oberbayern kommen können. Die Diakonie Oberland in Weilheim hat dazu in Kooperation mit der Diakonie in Euskirchen das Projekt "Habt's ihr no a Platzerl frei - eine Auszeit für Flutbetroffene" ins Leben gerufen. "Projektkoordinatorin Patricia von Tauffkirchen von der Diakonie Oberland erklärt im Sonntagsblatt-Gespräch, was es damit auf sich hat.