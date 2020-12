Weihnachtsaktion: Nürnberger sind eingeladen, Sternenhimmel für Senioren zu basteln

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen von NürnbergStift sollen an Weihnachten "Sternen-Post" erhalten.

Selbstgebastelte Sterne für Pflegende und Gepflegte

Das Nürnberger Menschenrechtsbüro rief zusammen mit der Nürnberger Koordinierungsstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben!" dazu auf, Weihnachtsstimmung in den Heimen zu verbreiten, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Für Pflegende und Gepflegte soll "ein ganzer Sternenhimmel entstehen", hieß es. Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst viele selbst gebastelte Sterne und Grüße zur Dekoration der Zimmer und Pflegebereiche einsenden.

"Positive Post" während des Corona-Lockdowns im März

Damit knüpfe man an eine erfolgreiche Aktion im Frühjahr während des ersten Corona-Lockdowns an, heißt es in der Mitteilung.

Unter dem Titel "Positive Post" hatten rund 1.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene selbst gemalte Bilder, Gedichte und Briefe mit Frühlingsbotschaften an die Bewohnerinnen und Bewohner des NürnbergStifts geschickt.

Einsendungen bis zum 15. Dezember möglich

Unter dem Stichwort "SternenPost für NürnbergStift" können bis Dienstag, 15. Dezember 2020, die Sterne mit einem freundlichen Gruß oder ein paar stärkenden Worte an das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, geschickt werden.

Die gesammelten Einsendungen werden dann an die Pflegeeinrichtungen des NürnbergStifts weitergeleitet.