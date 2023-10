Ab 1. September 2024 übernimmt Philipp Specht die Gesamtleitung der evangelischen Christian-von-Bomhard-Schule in Uffenheim. Der 42-jährige Lehrer für Deutsch, Geschichte sowie Politik und Gesellschaft ist bereits seit zehn Jahren an der Bomhard-Schule tätig, wie die Stiftung als Schulträger mitteilte. Specht übernimmt außerdem die Leitung von Fachoberschule und Gymnasium vom bisherigen Amtsinhaber Alfred Lockl, der zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand geht. Die Funktion des Gesamtschulleiters ist seit einigen Jahren mit der des Gymnasial-Direktors verknüpft.

Die Personalie habe der Stiftungsrat am vergangenen Montag (2. Oktober) beschlossen. Am Mittwochabend waren die Eltern über die Entscheidung informiert worden. Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski zeigte sich als Stiftungsratsvorsitzende erfreut über die "erfolgreiche Besetzung einer Schlüssel-Position der Schule". Bornowski wertete die Berufung als "vorausschauende Personalpolitik", heißt es in der Mitteilung der Schule. Mit der Person Philipp Spechts seien die Voraussetzungen dafür geschaffen, um die "erfolgreiche Arbeit des bisherigen Gesamtschulleiters Alfred Lockl und seiner Vorgänger" fortzusetzen.

Die Christian-von-Bomhard-Schule ist eine kirchliche Privatschule mit staatlicher Anerkennung und Mitglied der Evangelischen Schulstiftung in Bayern. Als Bündelschule vereint sie die Schularten Gymnasium, Realschule und Fachoberschule unter einem Dach. Zudem gibt es in unmittelbarer Nähe der Schule auch ein Internat für Mädchen und Jungen. Knapp 1.000 Schüler besuchen den Angaben zufolge die Schule - 392 davon besuchen im Moment das Gymnasium, 523 die Realschule und 72 Schüler die Fachoberschule. Das angegliederte Internat wird von etwa 40 Schülerinnen und Schülern genutzt.