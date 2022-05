Von Robotern versprechen sich viele gerade in der Pflegebranche Hilfe. Aber Robotersysteme in der Pflege werden nach Expertenmeinung überschätzt. Arne Manzeschke, Professor an der Evangelischen Hochschule Nürnberg für Anthropologie und Ethik für Gesundheitsberufe, sagte, es herrsche häufig ein falsches Bild davon, was solche Roboter leisten könnten.

Ein Roboter, der in der Lage ist, einem Pflegebedürftigen Essen zu geben, könne mit dem alten Menschen aber nicht zwischenmenschlich in Kontakt treten, sagte Manzeschke im Gespräch mit dem Sonntagsblatt.

Moralische Bedenken, Roboter einzusetzen

Er meldet moralische Bedenken an, Roboter für solche Tätigkeiten einzusetzen, "denn in der Pflege geht es um den ganzen Menschen, in physischer, psychischer, sozialer und spiritueller Dimension". Eine menschliche Pflegekraft, die das Essen reiche, könne dabei wahrnehmen, wie es dem Gepflegten gehe, ihm aber auch helfen, wenn er sich verschluckt.

Deshalb können in der Pflege Robotersysteme seiner Ansicht nach nur solche Aufgaben übernehmen wie Wäsche einsammeln, einen Pfleger beim Heben schwerer Pflegebedürftiger unterstützen oder in der Logistik.

Roboter können Versorgungslücke nicht schließen

Daher könnten Robotik und Technik die riesige Versorgungslücke in der Pflege nicht schließen, die durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel entstanden ist, sagte Manzeschke.