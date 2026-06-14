Es ist Donnerstagabend in der Westtorhalle in Murnau. Etwa 60 Frauen und Männer zwischen 25 und 75 Jahren singen zusammen. Nach dem Chor lassen sie den Abend gemeinsam ausklingen. Gebetet wird nicht. Und doch ist dieser Abend ein Abend der Kirche – der evangelischen Kirche im Dekanat Weilheim.

Der Kneipenchor, der alle zwei Wochen hier stattfindet, ist eines der ungewöhnlichsten Formate, mit denen eine Institution versucht, wieder in das Leben der Menschen zu finden. Für viele Besucher ist er der erste Berührungspunkt mit einer Kirche, die in ihrem Alltag keine Rolle spielt. Genau das ist der Plan.