FOMO ist eine Abkürzung für etwas, was für viele Menschen eine richtige Qual ist. FOMO steht für "fear of missing out". Die Angst, immer etwas Wichtiges zu verpassen. Manche Menschen leiden darunter richtig schrecklich. Dauernd setzen alle Schwerpunkte. Bewusst oder unbewusst. Fortwährend treffen Menschen Entscheidungen. Auch wenn sie meinen, keine Entscheidung zu treffen, entscheiden sie damit, sich nicht zu entscheiden. Manchen Menschen fallen Entscheidungen aufgrund der Fülle der Möglichkeiten so schwer, dass für sie jede Entscheidung zur Gewissensfrage wird.

Orientierung ist im Leben wichtig. Orientierung hilft bei Entscheidungen. Ich brauche in meinem Leben eine Grundorientierung. Aus meiner Sicht ist die dreifache Liebe, die Jesus für ein glückliches Leben empfiehlt, der Weg zum Glück. Für ein sinnerfülltes Leben ist für mich entscheidend, die zum Ziel führende Richtung zu kennen. Das fängt schon beim Weg finden an. Eine richtige Revolution war für alle in Sachen Orientierung weniger Begabte das Navigationssystem in jedem Smartphone oder Auto. Ich finde die Erfindung des Navigationssystems über das Internet schlicht und einfach genial. Mir hilft es beim Reisen orientiert zu sein. Seitdem gibt es Durchblick für alle Orientierungslosen. Die ewige Suche nach der Adresse fällt als Entschuldigungsgrund bei Verspätung weg. Nun braucht es andere Gründe für gerne zu spät Kommende. Aber auch für alle anderen Fragen im Leben ist Orientierung hilfreich.