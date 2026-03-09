I n 2. Korinther 12, 1-10 beschreibt Paulus eine persönliche mystische Erfahrung, die mit den visionären Erfahrungen späterer christlicher Mystikerinnen und Mystiker wie Teresa von Avila oder Juliana von Norwich vergleichbar ist: "Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht; Gott weiß es – da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es – der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann"

(2. Korinther 12, 2-4).

Unerklärbares, geheimnisvolles Geschehen

Paulus wertet seine Entrückung als ein Geschehen, von dem er selbst nicht der Urheber ist und dessen er sich deshalb nicht rühmen will. Deshalb redet er über dieses Erlebnis zunächst in der dritten Person ("Ich kenne einen Menschen …") Weil es für ihn ein unerklärbares und geheimnisvolles Geschehen war, kann er auch nicht entscheiden, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes war. "Die Distanzierung vom Ich ist hier Veranschaulichung göttlichen Eingreifens", schreibt der Theologe Friedrich Lang in seiner Einleitung zu den Korintherbriefen. Paulus beschreibt sein Erlebnis als "Entrückung in den dritten Himmel". Die Vorstellung einer "Himmelsreise" war seiner Vorstellungswelt geläufig, Ähnliches gab es in der Gnosis, einer hellenistischen Weisheitslehre der Spätantike, genauso wie im Judentum. Der jüdischen Tradition nach wurde der Prophet Elia in den Himmel entrückt (2. Könige 2, 11), ohne bisher wiederzukehren, er wird als Elia redivivus in der Endzeit erwartet. Henoch kehrte nach apokalyptischer Auffassung für ein Jahr aus dem Jenseits zu den Menschen zurück, um sie über die himmlischen Geheimnisse zu belehren.