Die namenlose Sünderin

Personen der Bibel

Autor Gunnar Dillschneider

Im Buch Hiob geht es um einen Test: der Teufel sagt, "so lange es den Menschen gut geht, ist es einfach an Gott zu glauben." Hiob ist ein reicher, gläubiger Mann. An ihm prüft der Teufel die Festigkeit seines Glaubens. Wie viel kann ein Mensch aushalten?