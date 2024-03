Verraten und verkauft" – mit dieser Redensart wird das Handeln des Jüngers Judas Ischariot seit Jahrhunderten auf den Punkt gebracht. Was ist sein "Verrat"? Es ist der Bruch des Vertrauensverhältnisses zu Jesus, seinem Freund, Zerstörung, ja Vernichtung des Vertrauens durch eine Handlung, die allem widerspricht, was Judas an Gutem mit seinem HERRN erfahren hatte. Dieser Verrat vollzieht sich durch seine Zusage an die Mitglieder des Hohen Rats, er werde gegen "Judaslohn" Jesus denunzieren und seinen Häschern zeigen, wo sie ihn würden verhaften können.

Die Untat des Judas gipfelt in einem Kuss. Es ist der berühmteste Kuss der Weltgeschichte: der Kuss, mit dem Judas im Garten Gethsemane Jesus identifiziert und ihn damit an die Häscher verrät. Dieser verräterische Kuss gilt bis heute als äußerster Akt der Abscheulichkeit und des Treubruchs, obwohl es in der Geschichte der Kirche auch andere Verratstaten gegeben hat, die an den "Judas-Kuss" heranreichen.