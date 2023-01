Die taiwanische Künstlerin Hui-Wen Hsiao

Die Illustratorin Hui-Wen Hsiao hat das Titelbild für den Weltgebetstag der Frauen 2023 in Taiwan entworfen. Das Motiv, das sie mit ihrem Tablet entwickelt hat, enthält wichtige symbolische Motive: Die Schmetterlingsorchideen symbolisieren den Stolz Taiwans, das Gras steht für die Zuversicht und den Durchhaltewillen der Menschen. Der Mikado-Fasan lebt in den Bergen, der Schwarzgesichtslöffler überwindet lange Flugstrecken, um in Taiwan zu überwintern. Die Frauen, die beten und auf das Licht am dunklen Himmel schauen, versinnbildlichen den unerschütterlichen Glauben sowie die Hoffnung auf Erlösung.

"Ich möchte, dass die Betrachtenden fühlen, dass es immer Hoffnung gibt, dass Gott unsere Gebete erhört und es sich lohnt, am Glauben festzuhalten", sagt die Illustratorin Hui-Wen Hsiao in einem Interview im Magazin EineWelt.

Die 28-jährige Illustratorin Hui-Wen hat Kommunikationsdesign studiert und arbeitet unter anderem für ein Frauenmagazin. Die junge Künstlerin hat früh ihren Vater verloren und verarbeitete diesen Verlust in einem kurzen Animationsfilm. Seit 2019 lebt sie in Hamburg, sie hat dort einen Masterstudiengang in Kunsttherapie abgeschlossen.

Ihre Familienmitglieder gehören unterschiedlichen religiösen Traditionen an: Die Großmutter ist Taoistin, andere Verwandte sind Buddhisten oder folgen dem Konfuzianismus. Hui-Wen selbst ist Christin wie ihre Mutter – und gehört damit einer Minderheit von rund sechs Prozent der Bevölkerung an.