Religion und Psychologie

Psychoanalytiker zu Missbrauchsfällen: "Das System Kirche versagt in ganz hohem Maße"

Bernd Deininger ist Psychoanalytiker – und darin eine Größe in Deutschland. Aber er ist auch ein leidenschaftlicher Theologe. Im Sonntagsblatt-Gespräch erklärt er, ob ein Systemversagen hinter den Missbrauchsfällen in der Kirche steckt – und was getan werden muss.