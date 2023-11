Lauchcremesuppe mit Honig-Sesam-Mandeln oder Rote-Bete-Carpaccio mit Rucola und Feta: Das klingt nach dem Menü eines Spitzenkochs. Aber so etwas zaubern auch die "Wilden Kerle" aus Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Einmal im Monat treffen sich die Oberpfälzer zum "Wilde Kerle Kochabend" im Gemeindehaus. Da dürfen nur Männer an den Herd.

Kochen Lernen für Männer in Vohenstrauß

Männer wie zum Beispiel Herrmann, der keinen Blick in die Küche geworfen hat, solange seine Frau noch gelebt hat. Der nicht wusste, wie man Zwiebel in Würfel schneidet oder Äpfel vernünftig schält. So ein Männerkochkurs hat Herrmann mit seinen 71 Jahren noch gefehlt. Deshalb war er gleich Feuer und Flamme, als er im Gemeindebrief von dem "Wilde Kerle Kochabend" las.

Seitdem schwingt er im Vohenstraußer Gemeindehaus regelmäßig den Kochlöffel. Er hat gelernt, wie man Salat schneidet oder würzt. "Würzen ist gar nicht so einfach", sagt Herrmann.

"Aber ich will nicht dauernd Fertiggerichte essen, sondern esse jetzt daheim mein Selbstgemachtes."

Herrmann ist nicht der einzige "Kerl", der auf den Geschmack gekommen ist. Thomas hat sich eigentlich schon immer für das Kochen interessiert. Allein am Können hat es gemangelt. "Vor drei, vier Jahren habe ich dann Kochkurse belegt. Seitdem koche ich fast mehr als meine Frau daheim. Es macht einfach Spaß."

Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus

Um den Spaß geht es auch Daniel Riebl, der vor eineinhalb Jahren zum ersten Wilde Kerle Kochabend geladen hat. Die Idee dazu stammte von seiner Frau Carmen Riebl, die evangelische Pfarrerin in Vohenstrauß ist. Sie kennt das Konzept aus ihrer Studienzeit und konnte sich solche Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus gut vorstellen.

Da Daniel Riebl selber gerne kocht, hat er das Projekt ins Leben gerufen. Das heißt, er übernimmt die Organisation, sucht die Rezepte aus, kauft die Zutaten ein und bereitet passende Zutaten-Kisten für jeden Gang vor.

Die Männer müssen nur noch kommen und loslegen. Jeweils Zweierteams kümmern sich um ein Gericht. Dabei gibt es feste Regeln: "Es kochen nur Männer, es ist alles bio oder saisonal aus dem Pfarrgarten und es wird vegetarisch gekocht", sagt Daniel Riebl. Letzteres ist ihm besonders wichtig.

"Da kommen Männer, die kochen und essen vegetarisch. Und wenn sie heimgehen, sagen sie: Wow, das hat geil geschmeckt!"

Vegetarisches Kochen

Darauf legt Riebl Wert: Er will Männern, die vielleicht klassische Fleischesser sind, einen Geschmackseindruck von vegetarischem Essen vermitteln. Da werden dann auch einmal die "Schätze Südafrikas" gekocht, an die sich die Männer sonst vielleicht nicht trauen würden. Aber genau das kommt gut an, bestätigt der Hobbykoch Matthias: