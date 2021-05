Comic-Festival 2021: Comicfestival München präsentiert zehn Ausstellungen

Das Comicfestival München präsentiert in diesem Jahr von 3. bis 6. Juni 2021 in der Alten Kongresshalle zehn Ausstellungen. Zwar muss die Messe ausfallen, doch bekommen die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Orten in München Einblick in die Werke der Zeichnerinnen und Zeichner, erklärte Festivalleiter Heiner Lünstedt in München.

Das München der 1970er Jahre ist Thema der Graphic Novel "Vatermilch" des Münchner Künstlers Uli Oesterle, die in einer aufwändigen Präsentation gezeigt wird. Weitere Ausstellungen in der Alten Kongresshalle zeigen die Werke von Kristina Gehrmann, Sabrina Schmatz, Franz Gerg und Willi Blöß. Und Benjamin von Eckartsberg und Thomas von Kummant geben Einblick in ihre Erfolgsserie "Gung Ho". Weitere Ausstellungen gibt es in anderen Einrichtungen zu sehen - so etwa im Institut français, im Amerikahaus, im Jüdischen Museum oder im Valentin-Karlstadt-Musäum.

Das Festival setzt in diesem Jahr auch auf Online-Präsentationen. So werden auf der Webseite zahlreiche Werke junger Zeichnerinnen und Zeichner präsentiert. Auch der Münchner Comicpreis "Peng" soll online verliehen werden, so die Veranstalter.