Michael Funk ist Wissenschaftler, Essayist und Musiker. Der Professor für "Ethik der Technologien" an der Fakultät für Informatik der Universität Wien forscht im Grenzbereich zwischen Philosophie und Computer Sciences. Im Podcast "Ethik Digital" spricht er mit Chefredakteurin Rieke C. Harmsen darüber, warum er gerne Science Fiction schaut und was diese mit der Digitalisierung unserer Welt zu tun haben.

Michael Funk Sie selbst beschreiben sich auf Ihrer Webseite als Wissenschaftler, Essayist und Musiker. Und Sie sind Technikphilosoph an der Universität Wien. Haben Sie eine Faszination für Science-Fiction, dass Sie sich dem Thema Roboter gewidmet haben?

Funk: Natürlich habe ich eine große Faszination für Science Fiction. Wer hat denn keinen Spaß an Robotern? Vor allem wenn es diese wunderbaren Filme gibt wie Kubricks Odyssee im Weltraum oder die Matrix Trilogie. Ich bin 1985 geboren und für mich war diese Serie sehr prägend. Mich interessiert die Fiktion in der Realität, also was in unserer Welt passiert. Ich habe an der TU Dresden Philosophie studiert und habe eine allgemeine Neugierde, die ich gar nicht richtig kanalisieren konnte. Ich musste dann zu meiner Ernüchterung feststellen, dass doch manches, was ich als Erwartung an Roboter hatte, in der Realität eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat.

Wie meinen Sie das?

Funk: Isaac Asimov hat sehr berühmte Robotergesetze formuliert, und diese hat er in sehr faszinierenden Kurzgeschichten verpackt. Ich dachte hingegen früher, diese Gesetze hat sich irgendwie so eine Fachgruppe von Informatikern ausgedacht. Asimov hat diese Texte in den 1940er Jahren geschrieben, also noch bevor Alan Turing seinen berühmten Aufsatz "Ob Maschinen denken können" veröffentlicht hat. Der ist von 1950, da war der Begriff "Künstliche Intelligenz" oder "Artificial Intelligence" noch gar nicht richtig greifbar. Dieser kam dann erst 1956 auf der berühmten Dartmouth Conference in den USA. Asimov war unglaublich visionär und hat ganz einfache Sätze formuliert: Dass ein Roboter die Menschheit nicht verletzen soll. Dass er Befehlen von Menschen gehorchen kann. Ganz stark ging es um die Frage nach Verantwortung. Und das Thema zieht sich ja bis heute durch.

Können wir bei autonomen Systemen noch von Verantwortung sprechen?

Funk: In der Technikphilosophie, die wir hier an der Uni Wien machen, sprechen wir in der Philosophie und in der Informatik von Systemverantwortung. Im "I Robot"-Film von 2004 verselbständigen sich die Maschinen so sehr, dass es für die Menschen brenzlig wird. Die Maschinen erreichen eine so hohe Autonomie, dass sie mit der Menschheit in einen Wettstreit treten. Was wir hier in der Realität haben, ist natürlich etwas ganz anderes.

Nehmen wir die autonomen Systeme wie Alexa oder Siri, also Apps, Computerprogramme, Bots, die verbal mit Menschen sprechen. Was da als Sprache erscheint, ist Informationsverarbeitung. Mit Verantwortlichkeit hat das nichts zu tun. Wir müssen also zunächst zwischen den Dimensionen von Autonomie unterscheiden. Eigentlich haben die Verantwortung aber diejenigen, die die Maschinen entwickeln, herstellen und benutzen.

Aus diesen Robotergesetzen resultieren viele Diskussionen. Was bedeutet es, wenn eine Maschine die Menschheit nicht gefährden darf? Wie ist denn die Menschheit zu definieren? Da gibt es ein hohes Risiko, dass da ein "Guillotine"-Argument drinsteckt. Wir sagen, der großen Mehrheit der Menschen soll es besser gehen, dafür werden aber einzelne Menschen geopfert. Das ist natürlich problematisch.