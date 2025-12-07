Mit einem festlichen Gottesdienst ist die neue Christuskirche in Utting eingeweiht worden. Die evangelische Kirche war 2021 niedergebrannt. Nun wurde der Neubau aus Holz von Landesbischof Christian Kopp eingeweiht. Der Wiederaufbau sei ein richtiges "Ammersee-Wunder", sagte Kopp.

Viele Ehren- und Hauptamtliche und viele Uttinger Bürgerinnen und Bürger hätten beim Neubau mitgeholfen. Und so sei die alte Kirche neu entstanden - in der Raumgestaltung innovativ und in Bezug auf die Klimafreundlichkeit vorbildlich. "A happy day für alle Evangelischen am Ammersee", sagte Kopp weiter.

Evangelische Kirche Utting: Aus der Krise wurde ein Neustart

Auch Regionalbischof Thomas Prieto Peral würdigte den Einsatz der Menschen in Utting, die unter anderem die Fassade aufwendig gefertigt haben. Der Wiederaufbau zeige eindrucksvoll, wie aus einer Krise ein Neustart werden könne - "mit Zusammenhalt, Motivation und einem festen Glauben, der Berge versetzen kann". Es musizierten der Gospelchor Sing & Joy, der Posaunenchor Heilig's Blech und die Jugend unter Leitung von Mondi Benoit.

Die Christuskirche war vor knapp 100 Jahren im Stil der skandinavischen Holzknüppelkirchen erbaut worden. Die neue Christuskirche ist eine Hommage an ihre Vorgängerin, mit zeitgemäßen Anpassungen, etwa bei Akustik oder Heizung. Nostalgie inklusive: Die neuen Glocken können wieder per Seilzug geläutet werden, auch die rot-blau-gestreifte Eingangstür, die vor den Flammen gerettet werden konnte, hängt wieder in den Angeln.

Architekt: Massivholz-Kirche ist klimapositiv

Auch beim Klimaschutz gilt der Neubau als vorbildlich. Sämtliche Materialien stammen laut Architekt Mauritz Lüps aus der Umgebung. Da die neue Kirche aus Massivholz sei, sei der Bau sogar klimapositiv. Die Kirche sei wie ein "gebauter Wald", weil sie Tonnen von CO2 speichere, erläuterte Lüps.