Mit einem festlichen Gottesdienst ist die neue Christuskirche in Utting eingeweiht worden. Die evangelische Kirche war 2021 niedergebrannt. Nun wurde der Neubau aus Holz von Landesbischof Christian Kopp eingeweiht. Der Wiederaufbau sei ein richtiges "Ammersee-Wunder", sagte Kopp.
Viele Ehren- und Hauptamtliche und viele Uttinger Bürgerinnen und Bürger hätten beim Neubau mitgeholfen. Und so sei die alte Kirche neu entstanden - in der Raumgestaltung innovativ und in Bezug auf die Klimafreundlichkeit vorbildlich. "A happy day für alle Evangelischen am Ammersee", sagte Kopp weiter.
Evangelische Kirche Utting: Aus der Krise wurde ein Neustart
Auch Regionalbischof Thomas Prieto Peral würdigte den Einsatz der Menschen in Utting, die unter anderem die Fassade aufwendig gefertigt haben. Der Wiederaufbau zeige eindrucksvoll, wie aus einer Krise ein Neustart werden könne - "mit Zusammenhalt, Motivation und einem festen Glauben, der Berge versetzen kann". Es musizierten der Gospelchor Sing & Joy, der Posaunenchor Heilig's Blech und die Jugend unter Leitung von Mondi Benoit.
Die Christuskirche war vor knapp 100 Jahren im Stil der skandinavischen Holzknüppelkirchen erbaut worden. Die neue Christuskirche ist eine Hommage an ihre Vorgängerin, mit zeitgemäßen Anpassungen, etwa bei Akustik oder Heizung. Nostalgie inklusive: Die neuen Glocken können wieder per Seilzug geläutet werden, auch die rot-blau-gestreifte Eingangstür, die vor den Flammen gerettet werden konnte, hängt wieder in den Angeln.
Architekt: Massivholz-Kirche ist klimapositiv
Auch beim Klimaschutz gilt der Neubau als vorbildlich. Sämtliche Materialien stammen laut Architekt Mauritz Lüps aus der Umgebung. Da die neue Kirche aus Massivholz sei, sei der Bau sogar klimapositiv. Die Kirche sei wie ein "gebauter Wald", weil sie Tonnen von CO2 speichere, erläuterte Lüps.
Evangelische Christuskirche Utting
Die Christuskirche war vor knapp 100 Jahren im Stil der skandinavischen Holzknüppelkirchen erbaut worden. Besonderes Highlight waren die Glocken, die per Seilzug geläutet werden konnten. Die neue Christuskirche ist eine Hommage an ihre Vorgängerin, mit zeitgemäßen Anpassungen, etwa bei der Akustik oder der Heizung. Nostalgie inklusive: Auch die neuen Glocken können wieder händisch geläutet werden, und die rot-blau-gestreifte Eingangstür, die verkohlt gerettet werden konnte und aufwändig saniert wurde, hängt wieder in den Angeln.
Im Neubau stecken auch viel Eigenleistung, Umweltverträglichkeit und Bioregionalismus. So wurde die Fassade von Gemeindemitgliedern gefertigt: Sie hatten über Monate Fichtenstämme geschepst - also die Rinde nach traditioneller Art per Hand entfernt. Sämtliche Materialien stammen laut Architekt Mauritz Lüps aus der Umgebung. Da die neue Kirche aus Massivholz sei, sei der Bau sogar klimapositiv. Die Kirche sei wie ein "gebauter Wald", weil sie Tonnen von CO2 speichere, erläuterte Lüps.
Zum Vergleich: Beton gilt als Klimasünder, weil bei der Herstellung durch den Einsatz von Brennöfen Massen an CO2 freigesetzt werden. Auch der Betrieb der Christuskirche soll möglichst klimafreundlich sein: Die dicken, massiven Holzwände haben laut Lüps den ähnlichen Effekt wie träge Steinmauern historischer Kirchen. Die Gebäude kühlen im Winter nicht so schnell aus, und im Sommer heizen sie sich nicht auf. Die Temperatur bleibe also relativ stabil, erläuterte Lüps. Das spart auch Energiekosten - ein willkommener Nebeneffekt.
Kirchengemeinde Utting sucht weiter Spenden, um Baukosten zu finanzieren
Der Neubau der Christuskirche kostet rund 3,7 Millionen Euro - rund 200.000 Euro mehr, als noch vor wenigen Monaten gedacht. Die Versicherung übernimmt 1,5 Millionen Euro für den Bau und 800.000 Euro für Inventar inklusive Orgel und Glocken. 378.000 Euro hat die Landeskirche bisher zugesagt. 750.000 Euro hat die Kirchengemeinde bereits an Spenden und Zuschusszusagen gesammelt. Für den Rest sucht sie weiter Spenden und Zuschüsse. Die Brandursache wird wohl nie aufgeklärt werden, die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen eingestellt.
Bitte nutzen sie das Spendenkonto:
Kontoinhaber: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Utting
IBAN: DE66 7005 2060 0000 1055 69
BIC: BYLADEM1LLD
Betreff:"Erhalt Christuskirche".