Florian Ihsen wird neuer Leiter des Spirituellen Zentrums St. Martin im Münchner Glockenbachviertel. Wie der 47-jährige Pfarrer auf seiner Facebookseite schreibt, tritt er die Stelle Anfang 2024 an. Verbunden damit sei die Funktion des Beauftragten der Landeskirche für Geistliche Übung in Südbayern. Ihsen war bislang Rundfunkpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). Er folgt in St. Martin auf Hanns-Hinrich Sierck, der in Ruhestand geht.

Das Spirituelle Zentrum wurde im Jahr 2004 auf Initiative des mittlerweile verstorbenen Pfarrers Andreas Ebert gegründet. Es wolle "mitten in der Großstadt eine Anlaufstelle der spirituellen Übung und Begegnung schaffen", heißt es auf der Internetseite. Träger des Zentrums ist der Verein St. Martin.