"Werteunterricht" in Corona-Zeiten: Kirche und Regierung halten an konfessionellem Reli-Unterricht fest

Die Corona-Pandemie hat den Schulalltag nicht nur wegen der Abstandsregeln und der Maskenpflicht verändert. Spuren hinterlässt sie auch beim Thema Religionsunterricht: Ein "Werteunterricht" taucht als mögliche Notlösung auf - aus pragmatischen Gründen des Infektionsschutzes.

Denn während vor allem an Grundschulen im normalen Unterricht streng der Klassenverband eingehalten wird, sitzen in Religion und Ethik auch jetzt Schüler aus mehreren Klassen beisammen. Dagegen haben zum Schuljahresbeginn verschiedene Seiten aufbegehrt, wie Beispiele aus Fürth und Puchheim bei München beleuchten.

Die Schulen im Freistaat müssen sich mit Hygienekonzepten so organisieren, dass Schüler verschiedener Klassen unter sich bleiben, auch in den Pausen. Das ist Organisationsaufwand und für viele Kinder sowie Lehrer unerquicklich - hat aber einen guten Grund: Tritt irgendwo eine Corona-Infektion auf, müsste nur die betroffene Klasse in Quarantäne und nicht gleich mehrere Klassen. Doch in Religion und Ethik kommen evangelische, katholische sowie andersgläubige und bekenntnislose Kinder zusammen. Von März bis Juli war Reli-Unterricht deshalb gar nicht möglich.

"Worst case" in Olching

In Olching bei München ist der "worst case" bereits eingetreten: Nachdem ein Zweitklässler positiv getestet worden war, musste ein Dutzend Kinder aus zwei Klassen in Quarantäne, die gemeinsam den katholischen Religionsunterricht besuchen, sagt Schulleiterin Elisabeth Krause. Auch an der Realschule Dachau mussten Schüler aus zwei Klassen zugleich in Quarantäne - wegen des Religionsunterrichts.

Um dieses Risiko zu minimieren, erschien plötzlich eine Idee: ein gemeinsamer "Werteunterricht" statt getrenntem Fachunterricht. Kultusministerium und bayerischer evangelischer Landeskirche liegen nach deren Angaben mehrere solcher Anfragen von Schulen vor.

Zwang, etwas anderes als evangelische Religion zu unterrichten

Im Dekanat Fürth forderte der Leiter des Schulreferats im Dekanatsbezirk Fürth, Pfarrer Reinhard Seeger, jetzt in einem Brief die Schulämter in der Stadt und im Landkreis Fürth auf, den gesetzlich verankerten Religionsunterricht sicherzustellen. Nachdem Beschwerden von Eltern und Lehrern eingetroffen waren, sahen sich Seeger und die Fürther Dekane zum Handeln gezwungen. In ihrem Schreiben an Schulamtsleiterin Ulrike Merkel wurde an die Notwendigkeit einer strikten Beachtung der positiven und negativen Religionsfreiheit aller am Unterricht beteiligten Personen erinnert.

"Es wurde darauf hingewiesen, dass evangelische Religionslehrer nicht gezwungen werden können, etwas anderes als evangelische Religionslehre zu unterrichten", so Seeger gegenüber dem Sonntagsblatt.

Ein Pfarrer berichtete, dass die Leitung seiner Grundschule den konfessionellen Unterricht ausgesetzt hatte und stattdessen die Religionslehrer anhielt, für alle Schüler einen "weltanschaulich neutralen" Unterricht zu geben. Die Maßnahme sei mit dem besseren Infektionsschutz begründet worden und solle mindestens bis zu den Herbstferien gelten. Er und andere Kollegen hätten davon in der Lehrerkonferenz am Tag vor Schulbeginn erfahren. Die Schulamtsleiterin war zu keiner Stellungnahme bereit.

Verwässerung des Stundenplans

"An etlichen Schulen wurde nicht im vorherigen Einvernehmen aller Beteiligten gehandelt. Ebenso können Erziehungsberechtigte nicht gezwungen werden, der Teilnahme ihrer Kinder an einem ihren Glaubensüberzeugungen widersprechenden Unterricht zuzustimmen", so Seeger weiter. Des Weiteren wurde zu bedenken gegeben, dass mancherorts kommuniziert werde, der Religionsunterricht sei an Schulen abgeschafft worden. Hier sei "kommunikative Deutlichkeit" angemahnt worden und das Schulamt gebeten, die Schulleitungen dahingehend aufzuklären, dass "curriculare Vorgaben nicht verwässert werden dürften, wenn der Religionsunterricht in einigen Lerngruppen in Kooperation mit anderen Fachschaften angeboten wird."