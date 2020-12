In Jerusalem kommt der Weihnachtsmann per Kamel: Issa Kassissieh ist weltbekannt

Dadurch wurden die internationale Weihnachtsmann-Szene auf der ganzen Welt auf den einzigen Weihnachtsmann im Nahen Osten aufmerksam und so wurde er 2016 eingeladen, in der "Santa Claus School" in Denver eine Ausbildung zu machen. Dort lernte er alles über die Geschichte des Weihnachtsmannes, den Nordpol und auch die Legende des heiligen Nikolaus. Zurück in Jerusalem war er so voller weihnachtsmännlicher Energie, dass er auf die Idee kam, aus seinem Haus ein "Santa’s House" zu machen: "Und mein Traum wurde wahr. Santa's House ist im Herzen der Welt, denn Jerusalem ist das Herz der Welt und wenn in Jerusalem Frieden ist, wird auf der ganzen Welt Frieden sein!" Davon ist Issa Kassissieh überzeugt.

Der Weihnachtsmann hat allerdings nicht nur Freunde in Jerusalem. Nicht alle waren begeistert, als er 2017 sein Weihnachtsmannhaus eröffnete. Von den über 900 000 Einwohnern der Stadt sind nur ungefähr 15 000 Christen und so waren nicht alle begeistert, manche sogar richtig schockiert von der Idee. Vor allem Fundamentalisten unter den Gläubigen der anderen beiden Weltreligionen fanden das Weihnachtsmannhaus unpassend und bis heute hört Issa unfreundliche Kommentare. Doch er antwortet ihnen stets mit dem Friedensgruß oder einem "Fröhliche Weihnachten." Die meisten Jerusalemer hat Issa durch seine gewinnende Art umgestimmt und er erzählt Issa den Jerusalemer Nachbarn vom Weihnachtsmann und je mehr sie über ihn lernen, desto mehr akzeptieren sie dieses Haus.

Inzwischen kommen neben christlichen Familien auch jüdische und muslimische zu ihm und auch Menschen ohne Religion, einfach weil sie begeistert sind von der märchenhaften Atmosphäre des Hauses und von der Persönlichkeit, die in dem Kostüm steckt. Wenn Issa nicht auf seinem goldenen Thron im “Santa’s Hauss“ sitzt, geht er in arabische Schulen, Krankenhäuser und besucht schwerkranke Kinder: „Wir dürfen niemanden vergessen und ich will ihnen allen viel Liebe geben.“

Santa-Parade in Jerusalem

Inzwischen ist Issa auch voll integriert in der internationalen Weihnachtsmannliga. Er ist oft in Amerika und auch beim Weltkongress der Weihnachtsmänner in Dänemark und voller Stolz erzählt er, dass er seit kurzem den Titel "Weihnachtsmann-Botschafter des Heiligen Landes" trägt. Als solcher hatte Issa Anfang Januar 2020 über 50 Weihnachtsmänner von China bis Amerika und auch aus Deutschland ins Heilige Land eingeladen. Es gab eine Parade und sie pilgerten durch Jerusalem, Nazareth und Bethlehem. Doch zur Zeit sind natürlich auch die Reisen der Weihnachtsmänner durch Corona sehr eingeschränkt und Issa hofft , dass das nächste geplante Treffen Anfang 2021 -"mit Gottes Hilfe"- in Jerusalem stattfinden kann.

Wie Weihnachten in Bethlehem dieses Jahr aussehen wird, weiß sogar noch nicht einmal der Weihnachtsmann von Jerusalem und ob er überhaupt dorthin fahren kann, wie jedes Jahr. Und deshalb sendet er seine Botschaft schon jetzt an die ganze Welt: " Ho, ho, ho from the Holyland - Glück, Liebe und Frieden."