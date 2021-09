Digitale Talk-Reihe: Jaqueline Straub und Sabrina Hoppe über die Kirche der Zukunft

Die christlichen Kirchen befinden sich an einer Weggabelung. Keine Frage: Wie sie sich für die Zukunft aufstellen, ist in einer multireligiösen, in Teilen auch nichtreligiösen Gesellschaft, existenziell. Das Thema wird daher oft und viel diskutiert. Im Zentrum stehen folgende Fragen: Wie verändert sich die Organisation Kirche? Wie verändern sich Glaube, Religion und Spiritualität?

Diskutieren Sie mit bei unserer neuen Event-Reihe. Wir sprechen mit Theolog*innen aus ganz Deutschland über Kirche, Religion, Glaube und Spiritualität. Der Sonntagsblatt-Talk im Netz - spannend, unterhaltsam und intensiv.

Wann?

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Wo?

Auf Zoom. Hier geht es zur kostenlosen Eventbrite-Anmeldung.

Wer?

Unsere Gäst*innen beim Sonntagsblatt-Talk sind Jaqueline Straub und Sabrina Hoppe