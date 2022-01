Die Theologin Katharina Tirakitti wird neue Dekanatsjugendpfarrerin der Evangelischen Jugend in Nürnberg (ejn). Die 36-Jährige war zuvor Gemeindepfarrerin in St. Andreas im Nürnberger Stadtteil Thon, sie übernimmt die Aufgabe von Pfarrer Thomas Kaffenberger, wie Dekanat und ejn mitteilten.

Offiziell in ihr neues Amt eingeführt wird Tirakitti am 21. Januar um 18 Uhr von Stadtdekan Jürgen Körnlein in der Nürnberger Jugendkirche Lux.

Katharina Tirakitti verantwortet vom "eckstein" aus die Jugendarbeit

Ab Februar wird Tirakitti die evangelische Jugendarbeit im Stadtgebiet von ihrem Büro im Haus "eckstein" aus verantworten. Für die ejn sind in Nürnberg rund 1.000 Ehrenamtliche und etwa 80 Hauptamtliche in der Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv, hieß es.

Diese Arbeit finde in Jugendhäusern, Gemeinden, Schulen, Horten, der Jugendkirche Lux, dem Kellertheater, dem Freizeithaus Sachsenmühle und an weiteren Orten statt.

Tirakitti sagte, sie freue sich "auf das große Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen" und auch darauf, "die vielen verschiedenen Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit mit ihnen gemeinsam inhaltlich und konzeptionell weiterzuentwickeln und zu gestalten.