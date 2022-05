Oberammergau

Der Ort Oberammergau liegt am Fuße der Ammergauer Alpen und zählt zu den "Naturpark-Gemeinden" in der oberbayerischen Region. Die Ortschaft rühmt sich, eine lange Tradition aus Kunst und Kultur zu pflegen.

In gesamten Ort sind viele Häuser mit "Lüftlmalerei" versehen, außerdem gibt es eine bekannte Schnitzschule und viel Kunsthandwerk.

Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, ist die Frühgeschichte Ammergaus weitgehend unbekannt. Das Ammertal war wohl besiedelt, aber viele historische Dokumente dazu gibt es nicht. Der Ortsname "Ambergove" lässt sich für 1150 nachweisen. Erst als das Kloster Ettal 1330 gegründet wird, bekommt die Region eine größere Bedeutung, zumal Kaiser Ludwig der Bayer den Menschen mehr Privilegien gibt.

1563 erhalten die Ammergauer Schnitzer durch den Abt von Ettal eine eigene Handwerksordnung. Die Schnitzkunst bekommt einen Auftrieb und wird für viele Menschen zum Haupterwerb. Der Maler Franz Seraph Zwinck (1748 - 1792) gehört zu den bekanntesten Künstlern der Lüftlmalerei.

Sehenswürdigkeiten

Zu den Sehenswürdigkeiten im Ort gehören die katholische und die evangelische Kirche sowie das Museum in der Ortsmitte. Das Oberammergau Museum präsentiert Kunst und Kunsthandwerk vom 17. Jahrhundert bis in die Moderne. Ganz in der Nähe befinden sich außerdem Schloss Linderhof und Schloss Neuschwanstein.

Zum Angebot von Oberammergau gehören außerdem verschiedene Gesundheits-Dienste, darunter Moorbäder oder verschiedene Präventionsangebote wie Kuren.

Passionsspiele

Hunderte Männer mit Rauschebärten, ein halber Ort auf der Theaterbühne, Oberammergau im Ausnahmezustand: Das weltberühmte Laienspiel geht zurück auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633. Als vor fast 400 Jahren die Pest in vielen Teilen Europas wütete, machte sie auch vor dem oberbayerischen Dorf Oberammergau nicht halt. Seine Bewohner gelobten damals, in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn nur niemand mehr an der Pest sterben sollte. Das Dorf wurde erhört, und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel.

Eigentlich sollten die 42. Passionsspiele im Jahr 2020 stattfinden. Doch Corona machte dem Laienspiel, das alle zehn Jahre Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt anzieht, einen Strich durch die Rechnung. Die Macher verschoben die Spiele wegen der Pandemie um zwei Jahre, nun finden sie - bereits zum vierten Mal unter der Regie von Christian Stückl - von 14. Mai bis 2. Oktober 2022 statt. Die Verschiebung von 2020 ist erst die vierte in der langen Geschichte der Spiele.

An den Passionsspielen wirkt traditionell die Hälfte des oberbayerischen 5.000-Einwohner-Ortes Oberammergau mit. Neben den großen Figuren Jesus, Maria, Petrus, Judas, Pontius Pilatus und Kaiphas gibt es 120 größere und kleinere Sprechrollen, dazu Soldaten, Priester und das Volk von Jerusalem. Mitmachen darf nur, wer in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist oder seit mindestens 20 Jahren im Dorf wohnt. Spielleiter Stückl ist Intendant des Münchner Volkstheaters und 1961 in Oberammergau als Sohn eines Gastwirtehepaares geboren.

Erstmals übernimmt in diesem Jahr ein Muslim eine Hauptrolle: Der Oberammergauer Cengiz Görür feiert als Judas sein Debüt in einer tragenden Rolle. Eine Provokation wolle er in dieser Besetzung jedoch nicht sehen, betonte Spielleiter Stückl. Sein zweiter Spielleiter Abdullah Karaca ist ebenfalls Muslim und spielt außerdem den Nikodemus.