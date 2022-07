Zukunft der Kirche

Zukunftskonferenz der Evangelischen Landeskirche: Das sind die Ergebnisse

Der Zukunftsprozess "Profil und Konzentration" (PUK) will die evangelische Kirche grundlegend ändern. Am Wochenende wurde in der evangelischen Akademie Tutzing getagt. Das sind die Ergebnisse.