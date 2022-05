Stress in der Arbeit

Stress. Ich empfand puren Stress auf dem Weg zur Arbeit. In der Straßenbahn Menschen, die auf ihre Smartphones starrten. Manche regungslos, andere ängstlich. Und mir ging die Pumpe beim Blick auf meine heutige To-do-Liste, in der ein Krieg nicht vorgesehen war.

Als ich an meinem Schreibtisch saß, spürte ich sie körperlich: Nervosität, die jeden Moment in Panik kippen konnte. Ich schloss die Augen, öffnete sie aber gleich wieder. Verschlossene Augen kamen mir zynisch vor an diesem Morgen. Auch tief durchatmen fand ich albern. Als ginge es hier um mich und mein Befindlichkeiten, während in der Ukraine die Bomben fielen. Kürzlich hatte ich in einer großen Tageszeitung gelesen, dass uns die Achtsamkeitskultur mit ihren Bewusstseins- und Atemübungen selbstbezogen mache. Glücksversessen. Egoistisch. Denn stehe nicht der Achtsamkeitstrend sinnbildlich für unsere Weltvergessenheit, die so etwas wie Putins Krieg erst ermöglicht habe?

Achtsamkeit hat keinen guten Ruf mehr. Gäbe es ein Dschungelcamp für abgehalfterte gesellschaftliche Trends, die Achtsamkeit wäre Dschungelkönigin. Aktion ist in. Helfen. Anpacken. Machen. Meiner Generation, den Millenials, wird von Jüngeren vorgeworfen, sich zu sehr mit Befindlichkeiten aufzuhalten.

Da ist was dran. Und trotzdem will ich auch jetzt, in diesen heftigen Krisenzeiten – die Klimakrise gibt’s ja noch on top – versuchen, achtsam zu bleiben. Auch wenn manche da die Augen verdrehen. Denn für mich hat Achtsamkeit nichts mit Weltflucht zu tun. Im Gegenteil.

"Das Private ist politisch", lautet ein altes Motto linker Kreise. Wenn das stimmt, dann ist auch mein Umgang mit mir selbst politisch. Das heißt: Mein Innerstes, mein Seelenleben, hat Auswirkungen auf das, was nach außen wirkt, auf das Politische. In dem Moment ist Achtsamkeit kein kapitalistischer Trend, sondern das Gegenteil davon. Wenn ich auf meine Grenzen achte und sie kenne, heißt das ja nicht, dass ich alle Kriegsnachrichten abschalte, um meine innere Balance nicht zu beschädigen. Es heißt, wahrzunehmen, dass meine innere Balance längst beschädigt war, so sehr, dass ich Kriegsnachrichten von mir fernhalten musste, um nicht völlig zusammenzubrechen. Der Krieg zeigt mir: In meiner Wohlstandsblase lief schon lange einiges schief.

Ich bezeichne mich selbst als Christ. Achtsamkeit nenne ich Gebet. Ich muss dazu nicht die Hände falten. Ich muss keine Worte sprechen, noch nicht mal in Gedanken. Beim Beten muss ich erst mal wahrnehmen. Einen Blick haben für Gott in meinem Leben. Einen Blick fürs Leben als etwas Göttliches. Ein gnädiger Blick auf mich selbst als Geschöpf Gottes hat mich schon so manches mal den Laptop zuklappen lassen, statt wieder Überstunden anzuhäufen. Ein milder Blick auf andere als Ebenbilder Gottes hat mich schon bei manchem Fehltritt ein Auge zudrücken lassen, wo ich früher noch stinksauer gewesen wäre.

Beten ist politisch, ohne dass es ein politisches Gebet sein muss. Ich bin kein Fan politischer Gebete, die die Ungerechtigkeiten der Welt anklagen.

Ich frage mich, ob manche Menschen solche Gebete eher zu sich selbst sprechen. Als Selbstvergewisserung, dass man auf der moralisch richtigen Seite steht. Und weniger zu Gott, der immer großartig darin war und ist, solche Gewissheiten über den Haufen zu werfen.

Mir geht es um das zweckfreie Gebet. Beten um des Betens willen. Wenn ich bete und mit Gottes Möglichkeit in meinem Leben rechne, verändert mich das. Ich hinterfrage dann die Dinge, die sich an die Stelle Gottes gedrängt haben, allmächtig und alles bestimmend. Meine Sucht nach Selbstverwirklichung, die manchmal keine Grenzen kennt. Das Bedürfnis, jedem und allem gerecht zu werden, als hinge der eigene Wert davon ab. Und ganz banal: mein Terminkalender. Ich weiß, dass das den Menschen in der Ukraine gerade herzlich wenig hilft. Aber vielleicht hilft es, kommende Krisen früher zu erkennen. Den ständigen Blick auf den E-Mail-Posteingang zu lösen, hin zu den Augen der Menschen, die mit mir auf dieser fragilen Erde leben, in Deutschland, in der Ukraine und anderswo.