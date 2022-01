Derzeit steht es in der Frage nach der Umbenennung von bayerischen Meiser-Straßen 2:3. Im Jahr 2007 hatten Nürnberg und München ihre nach dem ehemaligen evangelischen Landesbischof von Bayern, Hans Meiser (1881-1956), benannten Straßen per Stadtratsbeschluss umbenannt.

Als Grund wurden unter anderem Meisers antisemitische Äußerungen in einem Artikel von 1926 ins Feld geführt. Drei andere Städte lehnten eine Umbenennung ab: Weiden (2009), Bayreuth (2010) und Ansbach (2006 und 2013). Die jüngste Debatte ist nun in Pullach im Münchner Süden entbrannt: Der Gemeinderat vertagte aber im November 2021 die Entscheidung über die dortige Bischof-Meiser-Straße ins neue Jahr.

Den Antrag zur Umbenennung hatte das Geschichtsforum Pullach bereits Anfang 2021 gestellt. Weil der frühere Landesbischof in zwei Aufsätzen "dezidiert antisemitisch" argumentiert und in der NS-Zeit konsequent zu Judenverfolgung und Euthanasie geschwiegen habe, solle er nicht länger durch einen Straßennamen geehrt werden, heißt es in der Begründung.

In Pullach gibt es mehrere Orte mit NS-Vergangenheit

Peter Habit, Vorstandsmitglied im Geschichtsforum, verwies auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) auf die NS-Vergangenheit des Orts: Die NS-Siedlung "Sonnenschein" werde heute vom Bundesnachrichtendienst genutzt, bei der ortsansässigen Firma Linde mussten viele Zwangsarbeiter schuften. "Wir wollen uns, auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus heute, mit diesen Aspekten der Pullacher Geschichte auseinandersetzen - die Meiserstraße ist ein Baustein darin", sagte er.

Zunächst wurde der Antrag auf Umbenennung im April 2021 im Gemeinderat mit großer Mehrheit angenommen. Bald darauf kamen dem SPD-Abgeordneten Holger Ptacek jedoch Zweifel. "Es ist doch seltsam, dass der eingefleischte Antisemit Meiser so vehement Widerstand gegen die Gleichschaltung seiner Kirche leistete - das war für mich der erste Riss in der Darstellung", sagte er gegenüber dem epd.

Werden die Kriterien für eine Umbenennung ausreichend erfüllt?

Außerdem gibt es da noch die Handreichung des Deutschen Städtetags vom März 2021 mit dem Titel "Straßennamen im Fokus einer veränderten Wertediskussion". Das Papier will Kommunen einheitliche Kriterien zur Be- und Umbenennung von Straßen an die Hand geben. Als Kriterien für eine Umbenennung listet das Papier Verstöße gegen Grundgesetz und Menschenrechte, Mitgliedschaft in diktatorischen oder kolonialistischen Strukturen, aktive Verbreitung menschenfeindlichen Gedankenguts oder Kriegsverbrechen.

Die VELKD stimmte der Umbenennung im April zu

Holger Ptacek betont, dass manche Äußerungen Meisers unerträglich seien und dass der Bischof "sicher antijüdische Vorurteile" hatte, die unentschuldbar seien, "weil es auch in den 1920er-Jahren Möglichkeiten gab, anders zu denken". Hans Meiser deshalb aber auf eine Stufe mit Kriegsverbrechern und Volksverhetzern zu stellen, das findet der Sozialdemokrat ungerecht.