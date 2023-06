Vera Schneevoigt gehörte in den 1990er Jahren zu den wenigen Frauen, die in einem deutschen Technologiekonzern für digitale Themen zuständig waren. Ihre berufliche Karriere führte sie von Siemens zum US-amerikanischen Konzern Unify, dann ging es zu Fujitsu Technologies, schließlich war sie viele Jahre "Chief Digital Officer" bei Robert Bosch. In den Unternehmen machte sie sich stark für technologische Veränderungen.

Dann kündigte sie 2002. Den Grund dafür schilderte sie in einem persönlichen Beitrag auf Xing: "Bereits zu Beginn des letzten Jahres deutete sich an, dass sowohl die Eltern meines Mannes als auch meine Eltern zunehmend Hilfe im Alltag brauchen werden. Alle vier sind um die 80 Jahre alt und schaffen viele Dinge nicht mehr so wie früher. Fast jeder Elternteil war in den letzten Monaten schon mindestens einmal gesundheitlich stark eingeschränkt."

Die Managerin krempelte ihr Leben komplett um - und thematisierte auch die Schwierigkeiten mit der neuen Situation. "Unternehmen müssen künftig auch diese Phase im Leben ihrer Arbeitnehmenden komplett neu denken", ist Vera Schneevoigt überzeugt.

HR-Abteilungen müssten schnellstens Modelle ersinnen und ausprobieren, die es ihren Mitarbeitenden ermöglichen, Pflegezeiten und Job miteinander zu verbinden. Wo dies nicht möglich sei, müssten sie über einen gewissen Zeitraum Ausstiegsmodelle aus dem Arbeitsleben anbieten.

"Es kann ja nicht sein, dass Sabbaticals inzwischen gang und gäbe sind, um Talente zu halten - die Pflege der Eltern aber zum Karrieraus wird. Welches Bild wirft das auf die deutsche Wirtschaft, wenn Care-Arbeit nicht entsprechend anerkannt wird?"

Vera Schneevoigt plädiert für einen "Ausstieg auf Raten". Unternehmen müssten jetzt selbst aktiv werden und sich engagieren.

Hier schreibt sie, warum sie Bosch verlassen hat, um sich um ihre Eltern zu kümmern und diese zu pflegen.