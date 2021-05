Amazon Alexa Skills: Evangelische Kirche bietet Gebete, Andachten und Meditationen

Alexa Skill | Evangelische Kirche

Anleitung Skill Evangelische Kirche

Der Amazon Alexa Skill Evangelische Kirche bietet Gebete und Segensworte zu verschiedenen Anlässen und Bibelsprüche für Taufe, Konfirmation, Trauung oder Zeiten der Trauer. Gebete, biblische Sprüche und Segen haben ihren festen Platz in Gottesdiensten, bei Taufen und Konfirmationen, bei Hochzeiten und auch bei Beerdigungen. Aber sie begleiten und stärken Menschen auch in ihrem Alltag. Der Skill Evangelische Kirche bietet Dir einen Auszug aus der großen Vielfalt von Gebeten, Bibel-Sprüchen zu bestimmten Anlässen und Segensworten. Starte Deinen Tag mit einem Gebet, finde den passenden Bibelspruch für Deinen Anlass und Deine Feier oder lass Dir vor einem Neuanfang Gottes Segen zusprechen. Probier‘ es einfach mal aus!

Gebete

Beten ist eine elementare Weise, mit Gott in Kontakt zu kommen. Wer betet, kommuniziert mit Gott im Hören, im Reden und im Schweigen. Beten heißt ebenso, sein Herz vor Gott auszuschütten. Gott alles zu sagen, was auf dem Herzen brennt: Freude und Leid mitteilen, Gott loben und danken, klagen oder bitten. Beim Beten geht es um die eigene Person, um andere und um die ganze Welt. Das Gebet lebt aus der Hoffnung bzw. aus der Erfahrung, dass Gott hört, was uns bewegt und dass Gott eine Verbindung mit uns eingeht. An vielen Stellen berichtet die Bibel von solchen Erfahrungen. Dieser Alexa Skill möchte Dich ermutigen, das Gespräch mit Gott zu suchen – auch wenn Dir eigene Worte fehlen. Wähle aus zwischen Gebeten, die Dich durch den Tag begleiten, Gebeten, die Dir Hoffnung schenken, Mut machen oder Dich zur Ruhe kommen lassen.

Beispiele

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Gebet.

Alexa, sage Evangelische Kirche, ich möchte beten.

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Hoffnungsgebet.

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Tagzeitengebet.

Segen

Im Segen steckt die Kraft Gottes. Der Segen hat seinen festen Platz in der Kirche, in Gottesdiensten – aber er gehört auch in den Alltag. Denn Segen tut gut. Er macht Mut und gibt Rückendeckung. Manchen schenkt er Ermutigung und Hoffnung, anderen Trost und Kraft. Sich unter Gottes Segen zu stellen bedeutet: Gott ist an meiner Seite. Gerade in den Umbrüchen des Lebens, aber auch beim Unterwegs-Sein hoffen Menschen darauf, dass der neue Weg, der neue Lebensabschnitt gelingen möge. Darum bedeutet Segen vor allem Wegbegleitung – Gott geht meinen Weg mit. Wähle aus zwischen klassischen Segen, Hoffnungs-Segen oder Reise-Segen und erlebe die Kraft Gottes, die in biblischen und anderen Segensworten steckt.

Beispiele

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Segen.

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Hoffnungssegen.

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Reisesegen.

Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem klassischen Segen.

Sprüche

In biblischen Sprüchen steckt jahrhundertelange Gottes- und Lebenserfahrung. Darum werden sie oft als Begleiter für wichtige Lebensereignisse gewählt. Dazu zählt die Taufe eines Kindes ebenso wie die Konfirmation oder die Trauung. Tauf-, Konfi- oder Trausprüche dienen vielen Menschen als eine Art Lebensmotto, das Kraft und Ermutigung schenkt und das Gottes Liebe im eigenen Leben spürbar werden lässt. Doch auch in schweren Zeiten der Trauer bedeuten die vertrauten biblischen Worte Trost und Hoffnung für viele Menschen und helfen dabei, mit einem schmerzenden Verlust umzugehen. In diesem Alexa Skill findest Du eine große Auswahl an beliebten aber auch weniger bekannten Bibel-Sprüchen. Wähle Tauf-, Trau- oder Konfispruch, um den passenden Spruch für Deinen Anlass auszusuchen. Wähle Trauervers, wenn Du einen biblischen Spruch z.B. für eine Trauerkarte suchst.

Beispiele