Trotz Corona: Die Erholungsstätte Langau ist wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Nun kommt der Langau ausgerechnet Corona zugute: "Es herrscht Hochbetrieb, besonders seit Oktober wegen der vom Bundesfamilienministerium geförderten Corona-Auszeit für Familien mit behinderten Angehörigen oder die durch die Pandemie in schwierige Lebenslagen geraten sind", sagte Klein. Familien könnten in der Langau und in anderen Familienferienstätten bundesweit bis zu sieben Tage übernachten, müssten aber nur zehn Prozent selbst zahlen. "Der Ansturm ist riesengroß, mit dem hat niemand gerechnet, wir sind ausgebucht über den Winter."

Eine Win-win-Situation, betonte Klein. Der Langau ist finanziell geholfen, und viele Familien könnten Atem holen. Das Förderprogramm läuft noch bis Ende 2022. Dafür seien bereits zahlreiche weitere Familien vorgemerkt, die über das Jahr verteilt in die Langau kommen. Daneben gebe es natürlich noch eigene pädagogische Angeboten sowie Gastgruppen.

Die Bildungs- und Erholungsstätte Langau sucht Personal

Wie viele andere Bildungshäuser ist auch die Langau auf der Suche nach mehr Personal im Bereich Service und Zimmerreinigung. Denn während der Corona-Pandemie, als in diesem Bereich Kurzarbeit angesagt war, hätten sich viele Beschäftigte beruflich umorientiert. Derzeit sucht die Langau auch nach einem neuen geschäftsführenden Vorstand als Nachfolger von Peter Barbian, der seit Oktober neuer Brüdersenior der Rummelsberger Brüdergemeinschaft ist, sagte Klein.

Die Langau gehört dem Diakonischen Werk der bayerischen evangelischen Landeskirche an und ist in ihrer Art einzigartig in Deutschland. Sie bietet Platz für 125 Gäste.