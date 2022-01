Die Evangelische Jugend in Bayern (EJ) will erstmals einen Andachtspreis vergeben. Das Motto lautet "neu:starten", teilte die kirchliche Jugendarbeit am Dienstag mit. Man schreibe den Preis gemeinsam mit der Projektstelle "Nachwuchsgewinnung für den Pfarrberuf" der evangelischen Kirche in Bayern aus.

Andachtsfeiern seien so etwas wie das Herzstück der Evangelischen Jugend, heißt es in der Mitteilung. Sie seien fester Bestandteil bei fast allen Angeboten, Freizeiten, in den Social-Media-Kanälen, in der Kirche oder im Team-Meeting. Der Jugendandachtspreis sei die Chance, die Vielfältigkeit der Andachten besonders in den Blick zu nehmen, erklärte Justus Koops, der als Ehrenamtlicher im Vorbereitungsteam mitarbeitet.

Bewerbungsschluss für den Preis ist Ende Mai

In einem Grundlagen- und Methodenworkshop können Jugendliche, die sich für den Preis bewerben wollen, praktisches Handwerkszeug erhalten, wie sie von der Idee zu einer Andacht kommen und welche Elemente mit Blick auf die Zuhörenden beachtet werden sollten, heißt es in der Mitteilung. Die Workshops finden am 5. Februar in Nürnberg und am 26. März in München statt. Bewerbungsschluss für den Preis ist am 20. Mai.

Der Preis wird in den Kategorien beste Social-Media-Produktion, beste analoge Andacht und beste sprachliche Umsetzung vergeben. In jeder Kategorie ist der erste Preis mit 1.000 Euro, der zweite und dritte mit 500 und 250 Euro ausgestattet. Ein Publikumspreis ist einmalig mit 1.000 Euro dotiert. Die Schirmherrschaft haben Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Poetry-Slammerin Fee Brembeck übernommen.