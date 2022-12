Die evangelische Auferstehungskirche und die Gemeinderäume wurden an vier Tagen zu einer Großbaustelle. Bibel und Bauen - wie passt das zusammen? Sehr gut, denn die Kinder hatten Spaß und haben dabei gelernt, dass das Buch Nehemia, eines der Geschichtsbücher der Bibel, auch heute noch von großer Bedeutung ist.

Die Kinder lernen Teamwork

30.000 Holzbausteine müssen verbaut werden. Dafür braucht es viel Kreativität und eine ruhige Hand der kleinen Baumeister. Die flachen Steine werden nicht fixiert, sondern nur übereinander gelegt, gestellt oder gestapelt. Die Kinder bauen in kleinen Gruppen. So können sie darauf achten, dass sie die Kunstwerke der anderen Künstler nicht zerstören. So geht Teamwork!

Bei den Kinderbibeltagen lernen die Kinder an Gottes Geschichte teil zu haben. Sie werden im Glauben gefördert und in die Gemeinde integriert. Auf kreative und spannende Weise wird die Bibel lebendig. Und die Kinder verlieren die Scheu, in eine Kirche oder Gemeinde zu gehen, so Dana Holmer vom Team Kinderbibeltage Zapfendorf:

"Die Kinder haben in der ersten Reihe einen Platz bei Gott."

Christian Weiss ist Kindermissionar. Er ist nach Zapfendorf gekommen, um die oft fremde Welt der biblischen Erzählungen den Kindern näher zu bringen. Sie hören die Geschichte von Nehemia, einem Mann, der Gott liebte und sich um sein Volk kümmerte.

Die Bibel ist kein Kinderbuch

Dadurch, wie Christian Weiss die Geschichte erzählt, spüren die Kinder: Das gilt auch für mich. Die Botschaft der Bibel kann auch für mich, in einer Zeit über 2.500 Jahre nach Nehemia mein Leben mit Gott beeinflussen.

Die Bibel, das Buch der Bücher ist eine große Geschichte. Die Geschichte von Nehemia haben die Kinder gehört und herausgefunden, dass es auch ihre eigene Geschichte sein kann. Denn Vertrauen und die Freude, das Richtige zu tun, soll die Kinder ihr ganzes Leben lang begleiten.