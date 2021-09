Klimastreik: "Damit die Siebenjährigen auch in 70 Jahren ein schönes Leben haben"

Die globalen Klimastreiks sind lange schon nicht mehr das Einzige, was Fridays For Future auf die Beine stellt. Nur wenige Meter vor dem Rathaus auf dem Sebalder Platz in Nürnberg zum Beispiel hat das "Klimacamp" vor kurzem seinen einjährigen Geburtstag gefeiert. Es ist eine Dauermahnwache von über 20 Nichtregierungsorganisationen. Neben Fridays For Future gehören der Bund Naturschutz, Greenpeace oder Bluepingu dazu.

Klimacamp in Nürnberg: Tag und Nacht besetzt, bei Wind und Wetter

Von Feiern ist bei den Aktivistinnen und Aktivisten vom Klimacamp aber nicht die Rede. Seit über einem Jahr besetzen sie Tag und Nacht, bei Wind und Wetter das Camp. Ihr Slogan: "Wir bleiben, bis ihr handelt."

Sie wollen mit der Dauermahnwache "auf die katastrophale Bedrohung durch den von Menschen verursachten Klimawandel hinweisen" und fordern ein "geschlossenes Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft".

Erik Stenzel ist seit dem ersten Tag Teil des Klimacamps in Nürnberg. 40 bis 60 Stunden ist er in der Woche dort, um für das Klima zu demonstrieren. Das Klimacamp ist für ihn wie ein unbezahlter Vollzeitjob - nur möglich wegen der Corona-Krise, berichtet er.

"Unsere Motivation ist die Sorge und die Angst"

Als Musiker hatte er die Zeit. Es sei Kräfte zehrend, manche Aktivistinnen und Aktivisten seien ausgebrannt, erzählt er. "Unsere Motivation ist die Sorge und die Angst. Es wäre auch für die Psyche von uns nicht einfach, da wieder auszusteigen, weil du weißt, jeder Tag zählt."