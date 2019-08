Pilgern in Oberfranken: Pfarrer Michael Thein und seine Liebe zum Jakobsweg

Jakobswege in Oberfranken

36 Jakobskirchen gibt es in Oberfranken; 13 davon liegen an Pilgerwegen, die heute zum europäischen Jakobswegenetz gehören. "Unsere Jakobuskirchen zeugen von mittelalterlicher Jakobusverehrung, sind aber nicht automatisch Nachweis für einen historischen Weg", weiß Pfarrer Michael Thein, der sein Expertenwissen über diese Pilgerwege über Jahre hinweg buchstäblich "erwandert" hat.

Nicht nur die beiden Hauptwege, die durch Oberfranken zum nächsten historischen Pilgersammelpunkt Nürnberg-St. Jakob führen, sondern auch mehrere Nebenwege, die von der Hauptstrecke sozusagen als eine Art "Bypass" (Thein) weitere Jakobskirchen an den Pilgerweg anbinden, hat er mithilfe seiner Partner in regionalen Wandervereinen erschlossen, markiert und Infotafeln sowie ausführliche Wegbeschreibungen erstellt. Rund 500 Kilometer umfasst das Wegenetz in Franken; für etwa die Hälfte davon ist Thein im Auftrag der Fränkischen St.-Jakobus-Gesellschaft zuständig.

Eine wichtige Lücke in diesem Netz wurde vor zehn Jahren geschlossen: Am 25. Juli 2009 wurde das letzte Teilstück zwischen Hof und Nürnberg mit einem ökumenischen Gottesdienst in Marktschorgast gefeiert. Seitdem ist das Netz weitergewachsen, so etwa von Görlitz, Leipzig und Berlin nach Hof, und eine neue Pilgerherberge eröffnete 2012 in Hof.