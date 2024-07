Es gibt merkwürdige Tendenzen bei dieser Fußball-Europameisterschaft: Fernschüsse, die zum Erfolg führen beispielsweise – und reichlich Eigentore. Auch Deutschlands Angst- und Viertelfinalgegner Spanien hat sich bei seinem Achtelfinale erst mal selbst einen eingeschenkt, bevor man die wackeren Georgier am Ende souverän besiegte, allerdings ohne Fernschüsse.

Derweil war Parteitag der AfD in Essen. Deren Politiker neigen in der Regel zu geistiger Grobmotorik und wenig feiner Klinge bei ihrem ziemlich ungezielten Geballere gegen alles Migrantische. Nun haben einige von ihnen beim Thema Fußball das Eigentor entdeckt.

Junge Männer mit Migrationshintergrund sind tragende Säulen der Mannschaft

Maximilian Krah, skandalöser Spitzenkandidat der AfD bei der Europawahl (schon da mit einer Neigung zum Eigentor auffällig), nannte die deutsche Mannschaft auf TikTok vor dem Start der EM eine "politisch korrekte Söldnertruppe", eine "Fremdenlegion". Das Fußballfest in Deutschland sei ihm deshalb egal: "Wir können es ignorieren."

Neben Kartoffel-Deutschen wie dem Offensiv-Jungstar Florian Wirtz oder dem ewigen Keeper Manuel Neuer sind junge Männer mit Migrationshintergrund tragende Säulen der Mannschaft: das endlich auch Tore schießende Supertalent Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan oder Abwehrbollwerk Toni Rüdiger zum Beispiel. Sie alle singen vor den Spielen gemeinsam die Hymne von "Einigkeit und Recht und Freiheit".

An vielen Orten im Land, in vielen Klassenzimmern, in zu Ghettos verfallenden Vierteln mit Parallelgesellschaften ist dieses gelingende große "Wir" unterm Bundesadler und der schwarz-rot-goldenen Trikolore (noch) eine Illusion. Aber sowohl diese Mannschaft wie überhaupt das Fußballfest 2024 zeigen für einen Moment, wie gut sich ein großes "Wir" in Zeiten wachsender Spaltungen und Gegensätze anfühlt.

Der AfD darf man gern weitere Eigentore wünschen

Unpatriotische selbst ernannte Patrioten wie die von der AfD, die von der Spaltung im Namen von Schwarz-Rot-Gold zu profitieren sucht, können dieser Mannschaft also nicht die Daumen drücken. Der AfD-Faschist Björn Höcke ("Alles für Deutschland!") schaut nach eigenem Bekunden schon seit 2014 kein Fußball mehr, weil dem "die Regenbogenideologie" aus allen Poren quelle. Mit der bunten deutschen Nationalmannschaft könne er sich "nicht mehr identifizieren."

Noch ist offen, wie das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien bei der Fußball-EM ausgehen wird. Aber wir Balkon­ultras feiern so oder so weiter bis zum Schluss. Wie wissen ja jetzt nicht nur: Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen! Wir wissen auch: Normale Kartoffeln auf die Eins! Aber nur auf der kulinarischen Hitliste bei Florian Wirtz. Und der "AfD" darf man gern weitere Eigentore wünschen.