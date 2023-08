Am 2. August haben Sie zusammen mit dem Nürnberger CSD-Verein die Praunheim-Bilder am neuen Ausstellungsort wieder der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Auch das Wochenende des Nürnberger CSD liegt hinter Ihnen. Wie ist die Zwischenbilanz?

Thomas Zeitler: Wie angesichts des Presserummels zu erwarten war, ist das Interesse an der Ausstellung riesig. Nach den vier Öffnungstagen der ersten Woche liegen wir weit im vierstelligen Bereich. Es gibt sogar Menschen, die extra aus anderen Städten angereist sind, um sich einen eigenen Eindruck von den Bildern zu machen.

Die Stimmung ist eine Mischung aus Neugier und fröhlicher Gelöstheit. Es mischen sich Normal-Nürnberger, Kirchenchristen, Kunstpublikum und queere Szene auf eine wunderbare Weise.

Wenn dann mal die Emotionen hochgehen, ist es eher die Wut über die Mutlosigkeit der Kirche, die Ausstellung nicht offen gehalten zu haben. Oder es gibt enttäuschte und verwunderte Gesichter, dass die Bilder im ‚Erwachsenenbereich‘ viel weniger spektakulär sind, als es sich die Besucher*innen nach der Aufregung vorgestellt haben.

Kann das daran liegen, dass ein Galerieraum dann doch weniger provozierend ist als ein Kirchenraum?

Bestimmt! Es finden hier auch viel mehr Gespräche über die künstlerisch-ästhetische Qualität der Bilder statt. Aber die Anfragen an Religion und Kirche funktionieren auch hier, wenn vielleicht ein bisschen weniger emotionalisierend. Ich habe für mich gemerkt: eigentlich gehören die Bilder doch in den Kirchenraum. Denn Rosa stellt seine Anfragen ja sehr konkret an uns als gläubige Christinnen und Christen. Und dem dürfen wir nicht einfach ausweichen, indem wir sie an andere Orte wegschieben. Deshalb muss auch die inhaltliche Aufarbeitung der Ausstellung im Herbst bei uns in der Kirche stattfinden und nicht in einem ‚neutralen Ort‘ wie einem Gemeindehaus oder der Stadtakademie.

Welche Fragen sind das nach Ihrer Meinung?

Es sind zwei große thematische Linien, die Rosa hier entfaltet hat. Zum einen übt er radikale Kirchenkritik: am überkommenen Frauen- und Familienbild, am Kindesmissbrauch in der Kirche, an der bigotten Sexualunterdrückung insbesondere im katholischen Klerus, vertreten durch Papst Benedikt. Und er fragt: wäre es für queere Menschen vielleicht besser gewesen, es hätte gar kein Christentum gegeben, das sie so lange als "rosa Gefahr" ausgegrenzt, verfolgt und auch getötet hat.

Dem stellt er eine Auffassung von Sexualität gegenüber, die für ihn ganz positiv in den Bereich des Natürlichen gehört. Die nackten Körper, die er zeigt, werden umspielt von Vögeln, Insekten und Blumen. Das ist der Bereich der ganzheitlichen Freiheit, den sich queere Menschen gegen die Kirchen erkämpfen mussten. Und auch bereit sind, zu verteidigen.

Und diese beiden Perspektiven verdichten sich noch einmal in den drei "Skandalbildern", wo er ja die Leiblichkeit Jesu, die Inkarnation Gottes, so ernst nimmt, dass er ihn als einen Auferstandenen zeigt, der Homosexualität segnet und selbst als ein potenziell sexuelles Wesen gedacht werden kann.