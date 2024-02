Evangelische Morgenfeier

Predigt zum Neujahrstag: Alles in Liebe (1Kor 16,14)

"All you need is love". So könnte die Jahreslosung für 2024 klingen. Der evangelische Landesbischof Christian Kopp sucht in der Evangelischen Morgenfeier zu Neujahr nach Wegen für ein liebevolles, solidarisches Leben.

Lesezeit: 11 Minuten

