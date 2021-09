Demonstration

Demonstration: Gegen die Autolobby und für eine nachhaltige Verkehrswende

Tausende haben sich am Samstag per Rad auf den Weg nach München gemacht. Ihr Ziel: Die Theresienwiese, wo sie gegen die in München stattfindende Internationale Automobil-Ausstellung IAA demonstrierten. Dennoch waren es weniger als erwartet.