Ken Doctor: Medienhäuser müssen die Kuh melken oder wachsen

Gleichwohl gibt sich Ken Doctor auch optimistisch: Jüngste Studien hätten ergeben, dass in den USA das Vertrauen der Nutzer in die Medien steige, während das Vertrauen in Plattformen wie Facebook und Co. sinke.

Welche Optionen bieten sich also heute für Medienhäuser? "Wir können die Kuh melken – oder wachsen", sagt Ken Doctor. Die Kuh melken – damit meint der Experte Abomodelle jedweder Art, allerdings mit der Gefahr, nur kurzfristige Erlöse zu erzielen.

Verlagshäuser bieten in ihren Online-Abonnements weniger Inhalte für einen höheren Preis. Andere steigern ihre Effizienz, indem sie Inhalte bündeln. Jeff Bezos investiert in Journalisten und Technologie. Die New York Times setzt auf eine Analyse der Kundenstruktur und auf zielgenaue Kanäle. Außerdem gibt es viele kleinere Firmen, die mit guten Beispielen auf einem spezialisierten oder lokalen Markt ihre Kunden gewinnen und halten.

Kundenanalyse bindet Leser an das Produkt

Als besonders wichtig erachtet Ken Doctor die Kundenanalyse: "Wenn ihr glaubt, Eure Kunden besser zu kennen als Facebook und Google, dann beweist das in eurem Produkt." Etwa 70 Prozent des Umsatzes der meisten Nachrichtenprodukte stamme in der Regel nur von zehn bis fünfzehn Prozent der Kunden. "Diese Kunden müssen wir extrem gut kennen", betonte Doctor.

Weitere 25 Prozent der Erlöse flössen über Anzeigengeschäfte an das Unternehmen, die restlichen fünf Prozent über Events und andere Produkte. "Meist fehlt es innerhalb des Produktes aber an richtigen Inhalten und Mehrwert für den Kunden", sagt Doctor. Medienunternehmen müssten die täglichen Gewohnheiten, Vorlieben und Wünsche genau kennen, um ihre journalistischen Angebote darauf abzustimmen.