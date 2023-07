Ökumenischer Bericht

Kirchen sehen Religionsfreiheit weltweit bedroht – auch in Deutschland

Um die Religionsfreiheit weltweit ist es nicht gut bestellt, beklagen die beiden großen Kirchen in Deutschland. In ihrer neuen Untersuchung legen sie den Fokus auf autoritäre oder totalitäre Staaten. Aber auch in demokratischen Staaten werden Grundrechte eingeschränkt.