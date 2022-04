Die bayerische evangelische Landeskirche wartet in der anstehenden Urlaubssaison wieder mit tausenden Angeboten für Touristen auf. Es gebe wieder viele Gottesdienste im Freien, auf Bergen und an Seen sowie zu Sonnenaufgang oder -untergang, sagte der landeskirchliche Tourismusreferent Thomas Roßmerkel im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. Im Großen und Ganzen werde wieder Vieles stattfinden können, was in den Vorjahren wegen der Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt möglich war.

Trotzdem - einige Einschränkungen werden bleiben: Zu einigen Berggottesdiensten komme man am einfachsten mit der Bergbahn, sagte Roßmerkel. Da müsse man schauen, dass man etwas mehr Zeit einplane; je nachdem welche Corona-Regelungen in den Bergbahnen gelten. Einige Urlauber*innen wollten Bergbahnen aus Angst vor Ansteckungen auch noch ganz meiden. Jedenfalls: Bei Gottesdiensten im Freien müssten keine Masken mehr getragen werden, auch eine Besucherobergrenze gebe es nicht. Dennoch sollten die Urlauber*innen natürlich Abstand zueinander halten, empfiehlt Roßmerkel.