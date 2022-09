Ende Oktober lädt das Team "Missionarische Gemeindeentwicklung" im Amt für Gemeindedienst der bayerischen evangelischen Landeskirche zu einem Barcamp "Kirche in Häusern" ein. Das digitale Barcamp am 29. Oktober (ab 9.30 Uhr) soll eine Zukunftswerkstatt für Hauskreise und Kleingruppen sein sowie Raum für offene Fragen und lebendigen Austausch, für neue Ideen bieten, teilten die Veranstalter am Montag mit. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Hauskreise und lebendige Kleingruppen hätten sich in der Corona-Zeit bewährt, so das Amt für Gemeindedienst weiter: "Als nachhaltige Gemeinschaftsform, Beziehungskontinuum, als seelische und geistliche Oase und als Ausgangspunkt für gesellschaftliches Engagement." Darüber hinaus würden Hauskreise "im Zuge der Fusion von Kirchengemeinden in einer volatilen Gesellschaft" als eine wesentliche Form von Kirche an Bedeutung gewinnen, hieß es weiter.

Das Barcamp richte sich beispielsweise an "Ehrenamtliche in Leitungsverantwortung" für Hauskreise und Kleingruppen sowie an Pioniere, die gute Ideen für eine zeitgemäße Hauskreisarbeit suchen oder mitbringen.