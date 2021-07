Neue Vorsorgeuntersuchung "U0": Bayern startet Elternberatung vor Geburt als Pilotprojekt

Damit Eltern ihren Neugeborenen einen noch besseren Start ins Leben bieten können, startet bayernweit ein einzigartiges Pilotprojekt: Bereits vor der Geburt des Kindes soll an einigen Orten im Freistaat angelehnt an die kinderärztlichen Untersuchungen eine "U0" angeboten werden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.

Was die "U0" für Eltern und Kinder bringen soll

Die "U0" solle Eltern zeigen, wie sie die Gesundheit ihrer Neugeborenen bestmöglich schützen und fördern können. Bei der "U0" werden Themen wie Stillen, Impfungen, Neugeborenen-Screening und Unfallschutz besprochen. Aber auch eine optimale Schlafumgebung und Hilfsangebote bei Schwierigkeiten in den ersten Lebensmonaten stünden im Fokus.

Das Pilotprojekt des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) startet am 5. Juli in Kooperation mit den bayerischen Landesverbänden des BVKJ (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) und des BVF (Berufsverband der Frauenärzte) sowie Paednetz Bayern.

Beratung zur "U0" findet in ausgewählten Landkreisen und Städten statt

"Bayernweit werden die U-Untersuchungen sehr gut angenommen, über 97 Prozent der Eltern nutzen das bereits bestehende Angebot. In Ergänzung dazu wollen wir mit der U0 die Elternkompetenz weiter stärken, nur diesmal bereits vor der Geburt", so Walter Jonas, Präsident des LGL.

Im Zuge des Pilotprojekts werden Schwangere in ausgewählten Stadt- und Landkreisen Bayerns (München, Augsburg, Regensburg, Lauf und Roth) zunächst in den gynäkologischen Praxen über die Möglichkeit der Elternberatung informiert. Die Beratung selbst findet - in Anlehnung an die bekannten U-Untersuchungen - als sogenannte "U0" in teilnehmenden Pilot-Kinder- und Jugendarztpraxen statt und wird anschließend anonym evaluiert.