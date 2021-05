Gebetswoche: Ökumenischer Gottesdienst in München für die Einheit der Christen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst feiern Christen an diesem Samstag (22. Mai, 19 Uhr) in der St. Matthäus-Kirche in München die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Man begehe den Gottesdienst am Vorabend zum Pfingstfest, das als "Geburtstag der Kirche" gelte, teilten das Erzbistum München und Freising sowie die bayerische Landeskirche gemeinsam mit.

Pfingsten stelle "wie wohl kein anderes Fest im Jahreskreis die Einheit in Vielfalt in den Mittelpunkt". Der Gottesdienst sei ein Präsenzgottesdienst, der aber auch online übertragen wird, hieß es. Die Platzkapazität in der St. Matthäuskirche ist begrenzt, ein Corona-Schnelltest vor Ort möglich.

Gebetswoche für die Einheit der Christen mit Bedford-Strohm und Marx

Die Predigt hält Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, der den Gottesdienst gemeinsam mit dem evangelisch-lutherischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und dem rumänisch-orthodoxen Bischof Sofian leitet, heißt es in der Mitteilung. Auch die neu gewählte Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern (ACK), Christine Schürmann (Nürnberg), nehme teil.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen werde seit 1908 gefeiert, teilen die Kirchen mit. Sie werde vom Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und dem Ökumenische Rat der Kirchen verantwortet. In Deutschland werde sie von der ACK getragen.