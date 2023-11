Krieg in Israel und Palästina

Israelische Mutter findet Zuflucht in Freising: "Es ist ein Albtraum"

Seit dem Terroranschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober tobt der Krieg im Gazastreifen. Tausende Menschen haben in den vergangenen vier Wochen ihr Leben verloren, 242 Geiseln werden noch immer von der Hamas festgehalten. Verzweiflung, Trauer, Wut und Angst bestimmen das Leben der Menschen auf beiden Seiten. Wir trafen eine israelische Mutter, die mit zwei ihrer Kinder vorübergehend bei Freunden in Freising untergekommen ist.