Pro: Habecks Rede füllt ein Vakuum in der Debatte

Mit seiner knapp zehnminütigen Rede hat Wirtschaftsminister Robert Habeck in der vergangenen Woche nicht nur mediale Aufmerksamkeit erregt. Er traf mit seinem Video, das auf den Social-Media-Kanälen zu sehen ist, offensichtlich auf ein elementares Bedürfnis: wissen zu wollen, was richtig und was falsch ist. Welche Haltung sollte zum Krieg in Nahost eingenommen werden? Die komplexe Gemengelage drohte auszuarten in einen Streit zwischen Pro-Israel oder Pro-Palästina. Viele wirkten orientierungslos. Das war die Situation, in der Habecks Video mehr als zehn Millionen Mal geklickt wurde.

In Kurzform: Habeck hatte einordnende Worte zum Nahostkonflikt und zum grassierenden Antisemitismus in Deutschland gefunden. Er machte unmissverständlich klar, was deutsche Staatsräson ist. Dass die Sicherheit Israels nie eine Leerformel war und werden dürfe und dass dieses besondere Verhältnis zu Israel aus der historischen Verantwortung der Deutschen aufgrund des Holocaust abzuleiten ist.

Er mahnte die uneingeschränkte Solidarität mit Jüdinnen und Juden an. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm; systematische Gewalt gegen Juden könne damit dennoch nicht legitimiert werden.

In den Kommentaren landauf, landab war ein Aufatmen zu vernehmen: Endlich hatte jemand ein politisches Vakuum in der Debatte gefüllt. Weder der Bundeskanzler noch der Bundespräsident hatten nach den Terrorakten der Hamas und dem Gegenschlag Israels richtungsweisende Worte gefunden. Welche parteipolitischen Überlegungen kann es in Fragen der Staatsräson geben?

Habeck hat diesen Reflexen nicht nachgegeben. Er hat reagiert – auch emotional. Es zeigte sich, dass selbst Politiker der Mitte sich mit einer scharfen Verurteilung von jeglicher Form des Antisemitismus schwertun, wenn nicht zugleich Israels Mitverantwortung für den Nahostkonflikt herausgestellt wird.

Dass Habecks Rede nun wieder die Kanzler- und Kandidatendebatte auslöst, ist kontraproduktiv. Die Zeit beschrieb einmal das wiederkehrende Medienmuster: Erst ist er ein eloquenter Politiker, der sich "abhebt vom Grau der Funktionäre". Dann wieder strauchelt er beim Heizungsgesetz. Nun den "Superstar Robert Habeck" auszurufen, folgt dem Muster.

Es ist doch so: Beim Überschreiten von roten Linien ist eine klare Ansage gefragt. Wer da Angst hat, etwas falsch zu machen, überlässt künftig extremistischen Positionen das Feld. (Gabriele Ingenthron)