Hatten Sie vor dem 7. Oktober eine klarere Vorstellung davon, wie Frieden erreicht werden kann?

Ja, ich bin seit vielen Jahren Friedensaktivistin. Das ist meine Lebensaufgabe. Ich habe sogar zwei Bücher geschrieben, und in all meinen Werken geht es um Menschen, die einen hohen Preis für den Traum verrückter Führer bezahlt haben, stark zu sein. Alle meine Protagonisten haben einen schrecklichen Krieg erlebt und ihr Leben lang darunter gelitten. Aber ich muss sagen, dass ich im letzten Jahr einen anderen Kampf geführt habe, den ich als vorrangig betrachtete: den Kampf gegen die schreckliche Regierung in Israel, ihren Rassismus und ihre ethnozentrische Sichtweise. Und ich habe mich sehr aktiv an der Demonstration beteiligt. Aber wenn man jemanden in der Familie hat, der krank ist, dann geht man zuerst zu seiner Familie. Ich war also im letzten Jahr sehr mit dem innerisraelischen Problem beschäftigt. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was ich von einer Zweistaatenlösung halte, dann sage ich: Ich muss jetzt eine Zweistaatenlösung für meine Familie finden. Ich brauche einen zweiten Pass. Ich kann mich nicht um die ganze Welt kümmern.

Sie müssen sich zuerst um sich selbst kümmern?

Ja, weil ich Angst habe, weil ich staatenlos bin, weil ich sogar in Berlin Angst habe, auf der Straße Hebräisch zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass mein Freiraum sehr eng geworden ist. Und ich muss herausfinden, wie ich mit meinen eigenen Ängsten umgehen kann. Ich möchte weiter für die politische Agenda kämpfen. Aber jetzt muss ich erst einmal durchatmen, um wieder Luft in meine Lungen zu bekommen. Meine Mutter hat noch etwas gesagt: Es gibt Tage, sagte sie, an denen man nur Kartoffeln will. Das sind meine Kartoffeltage.

Da trifft es sich gut, dass Sie in Deutschland sind.

(lacht) Auf dem Weg hierher hatten wir Hunger, also sind wir in ein Restaurant gegangen, um etwas zu essen. Die Kellnerin fragte mich, was ich wollte, und ich sagte: Kartoffeln. Da hat sie gesagt, wir haben heute keine Kartoffeln. Das nehme ich persönlich! Juden bekommen hier keine Kartoffeln mehr. (lacht)

Werden die aktuellen Ereignisse Ihr nächstes Buch beeinflussen?

Das ist eine wunderbare Frage. Ich arbeite an einem Buch über ein Paar während der Proteste gegen die israelische Regierung. Sie mussten sich trennen. Der eine musste nach Amerika, der andere nach Belgien, aber sie kamen nach Israel, um Israel zu helfen. Jetzt glaube ich, dass ich einen großen Teil der Geschichte neu schreiben werde. Viele Leute stellen mir Fragen über Israel. Und ich sage ihnen, bitte starten Sie Ihren Gehirncomputer neu, stellen Sie mir neue Fragen. Die alten sind nicht mehr relevant.

Stimmt der Satz noch, dass Israel und Deutschland Ihre Heimat sind?

Ja, aber in Israel bin ich mir auch nicht sicher. Vielleicht brauche ich jetzt noch ein drittes Land. Ich warte auf meinen österreichischen Pass, weil meine Mutter Österreicherin war, und ich habe einen beantragt, aber vielleicht werden sich jetzt viele Menschen fragen, ob sie sich wirklich an einen Staat, an einen festen Ort binden können. Denn, wissen Sie, in einer Zeit, in der man von einem Ort zum anderen ziehen kann, sollte man vielleicht herausfinden, wo der beste Ort ist.

Kennen Sie den deutschen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki?

Natürlich, ich hatte sogar die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen.

Er hat einmal gesagt, seine Heimat sei die Sprache. Gilt das auch für Sie? Kann Sprache Heimat sein?

Ich weiß nicht, ob Sie meine ganze Geschichte kennen. In Israel bin ich keine Schriftstellerin mehr. Meine Bücher werden dort nicht mehr veröffentlicht. Ich habe auch meine Sprache verloren, weil ich auf Hebräisch schreibe und meine Bücher auf Deutsch veröffentlicht werden. Ich kann meine eigenen Bücher nicht mehr lesen. Ich bin also kein Mensch einer Sprache, denn auch in der Sprache bin ich ein gebrochener Mensch.

Für den Roman "Sweet Occupation", der in Israel keinen Verlag fand, haben Sie mit ehemaligen palästinensischen Terroristen gesprochen. Sehen Sie diese Gespräche heute anders?

Nein, nein. Sie sind meine Freunde geworden. Sie sind durch diese tiefe Einsicht gegangen, dass der Krieg sie nirgendwo hinbringt, nirgendwo. Und in gewisser Weise kann ich sagen, dass ich Teil eines Volkes sein möchte, das dieselben Werte teilt, egal ob es Palästinenser, Ukrainer, Deutsche oder was auch immer sind. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr an einen bestimmten Ort, an ein bestimmtes Volk gebunden bin, weil es auch in meinem Land, in meinem Volk Menschen gibt, mit denen ich nichts zu tun habe. Mit den Siedlern habe ich nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun mit den Orthodoxen, die Frauen als untergeordnet betrachten, oder mit den Parlamentariern, in deren Parteien Frauen nicht zugelassen sind. Mein Land sind meine Werte, Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichheit. Die Menschen werden zusammenleben, unabhängig von Gender und Hautfarbe. Es ist ein schönes Land für Schmetterlinge.

Und für Blumen?

Nein, die brauchen Erde. Aber mein Land fliegt in der Luft.